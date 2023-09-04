曾出口25億元黃金卻欠稅2千萬 負責人管收獲准

黃金買賣公司史姓實際負責人被管收後，新北分署人員將他送進管收所。（記者王定傳翻攝）

2023/09/04 14:34

〔記者王定傳／新北報導〕一家黃金買賣公司，欠繳2157萬餘元稅款，行政執行署新北分署查出，該公司曾有高達28億餘元款項存入帳戶，且曾報關出口黃金條塊達25億餘元，並有外匯收入1億8885萬美元，資力甚鉅卻拒繳稅款，且覓由人頭擔任名義負責人，因此向新北地院聲請管收其實際負責人史男獲准。

新北分署指出，該公司因滯納100年度營利事業所得稅及100年至101年度營業稅罰鍰，欠繳金額合計2157萬餘元，經財政部北區國稅局於2013年6月間陸續移送執行。

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行政執行官調查發現，該公司銀行帳戶資金進出頻繁，自2011年9月至同年12月間，銀行存入款項合計高達28億餘元，且該公司從同年10月至同年12月間報關出口黃金的價額達25億餘元，同期間並有上百筆外匯收入，總金額高達1億8885萬美元，顯見資金雄厚，卻拒繳欠款。

新北分署另調查相關刑事判決、緩起訴處分書並詢問名義負責人等確認，史男是實際負責人，遂多次通知史男到場說明相關資金流向並提出清償方案，惟史男否認其為實際負責人，對相關資金流向亦無法提出說明，且拒絕提出清償方案。

行政執行官上月18日詢問後，認史男符合管收要件，當場予以留置，並向法院聲請管收，法官審理後，認定史男為實際負責人，且符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，於25日裁定准予管收。

新北分署呼籲民眾，對於滯納的稅捐、費用或罰鍰等公法上金錢給付義務，應依規定繳納，切勿心存僥倖，企圖以處分資產或資金方式規避執行，以免遭受拘提、管收及限制出境之強制處分。

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