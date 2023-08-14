牌照駕照都被註銷還騎車逍遙 交通違規卻拒檢襲警當場芭比Q了

兩名員警將許嫌帶離機車並進行壓制。（記者劉慶侯翻攝）

2023/08/14 09:46

〔記者劉慶侯／台北報導〕35歲許姓男子，機車牌照和駕照都被註銷，仍大喇喇的騎機車遊盪。北市警中正二分局發現他開啟遠光燈逕行攔檢，許男卻態度囂張的向警方「卡唬爛」，並意圖衝撞警方，並出拳襲警，結果單純的交通違規，硬生生的變成妨害公務的刑事案件，被依法送辦。

北市警中正第二分局南海路派出所員警是日前執行巡邏勤務，在中華路、和平路口，見許男騎乘機車未依規定使用近光燈，而是開啟遠光燈，便將對方攔停。

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警方進行身份調查時，一查才發現許男的駕駛執照因違規已被註銷，所騎乘的機車也因逾檢遭註銷牌照，依法應製單舉發，當場移置保管該部機車並扣繳牌照。

在警方執法過程中，許男不斷出言嗆聲：「沒有聽過牌照註銷」、「你們也違法」等語，質疑警方作為，經警方多次告知違規事實，但對方全程消極不配合。警方最後只得告誡許男僅是單純的交通違規，不要搞成是刑法的妨害公務。

不料許嫌反被激怒，甚至發動機車試圖衝撞員警，警方在強制將對方帶離機車的過程中，許男又出手攻擊並辱罵警方，造成一名員警前胸瘀傷，警方只得當場被依妨害公務現行犯上銬逮捕，帶返派出所偵辦。

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