為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中色大叔猛問檳榔西施「一起睡覺？」 伸鹹豬手摸屁股挨告

54歲陳男跟蹤騷擾與摸檳榔西施的臀部，台中地方法院判處拘役85日，可易科罰金。示意圖，非當事人。（資料照）

54歲陳男跟蹤騷擾與摸檳榔西施的臀部，台中地方法院判處拘役85日，可易科罰金。示意圖，非當事人。（資料照）

2024/05/01 07:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市54歲陳姓男子追求檳榔西施小芳，他去年4月多次到檳榔攤騷擾小芳，猛問「要不要一起睡覺」，小芳置之不理，卻沒想到陳男變本加厲，伸鹹豬手摸小芳屁股，小芳不堪其擾而報警，陳男坦承犯行，台中地方法院分別依跟蹤騷擾罪、性騷擾罪，判處拘役40日、50日，應執行拘役85日，可易科罰金8萬5000元。

判決書指出，54歲陳男是台中市龍井區一間檳榔攤的客人，他對頗年輕的檳榔西施小芳（化名）懷有好感，為了追求小芳，他在2023年4月3至26日之間，多次到檳榔攤監視小芳的動態，並有要求小芳與他約會等追求行為，包括詢問小芳「有沒有空，要不要出去約會」、「要不要一起睡覺」，甚至在同年月25日晚間，趁小芳離開檳榔攤之際，伸出鹹豬手觸摸小芳臂部。

小芳不堪其擾而報警，陳男於警方偵訊時坦承上述言行，台中地方法院認定他分別觸犯「性騷擾防治法」的性騷擾罪，以及「跟蹤騷擾防制法」的跟蹤騷擾罪，且陳男反覆持續到檳榔攤，跟蹤騷擾小芳，已嚴重影響小芳工作與生活，竟又逞一時慾念，乘機對小芳有摸屁股的性騷擾犯行，顯示陳男毫不尊重他人的意願與身體自主權，但考量他坦承犯行，上述兩罪名分別判處拘役50日、40日，合併執行85日，可易科罰金與上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女警申訴性騷擾高市府敗訴藍議員問「市長是誰?」人事處：好像是韓市長
2024/04/29 11:25

女警申訴性騷擾高市府敗訴藍議員問「市長是誰?」人事處：好像是韓市長
台中男大生伸「鹹豬手」摸女同學 瞎扯癲癇右手不受控
2024/04/30 07:38

台中男大生伸「鹹豬手」摸女同學 瞎扯癲癇右手不受控

華南信用卡繳綜所稅 最高5萬點紅利回饋
獨家》體大助理教授性騷男大生 「好想射在上面」判解聘確定
2024/04/30 20:57

獨家》體大助理教授性騷男大生 「好想射在上面」判解聘確定
健康網》防陌生人、不讓人摸泳衣處？NGO提醒這樣教小孩不夠
2024/04/25 17:20

健康網》防陌生人、不讓人摸泳衣處？NGO提醒這樣教小孩不夠

三星全新8K顯示器 送近六萬元好禮
青春期被表哥襲胸3次 4年後表妹驚覺metoo提告
2024/04/27 06:40

青春期被表哥襲胸3次 4年後表妹驚覺metoo提告
「只想玩女警」男警被申訴！高市府認定非性騷擾 法院判決出爐
2024/04/27 18:59

「只想玩女警」男警被申訴！高市府認定非性騷擾 法院判決出爐
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播