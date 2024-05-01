台中色大叔猛問檳榔西施「一起睡覺？」 伸鹹豬手摸屁股挨告

54歲陳男跟蹤騷擾與摸檳榔西施的臀部，台中地方法院判處拘役85日，可易科罰金。示意圖，非當事人。（資料照）

2024/05/01 07:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市54歲陳姓男子追求檳榔西施小芳，他去年4月多次到檳榔攤騷擾小芳，猛問「要不要一起睡覺」，小芳置之不理，卻沒想到陳男變本加厲，伸鹹豬手摸小芳屁股，小芳不堪其擾而報警，陳男坦承犯行，台中地方法院分別依跟蹤騷擾罪、性騷擾罪，判處拘役40日、50日，應執行拘役85日，可易科罰金8萬5000元。

判決書指出，54歲陳男是台中市龍井區一間檳榔攤的客人，他對頗年輕的檳榔西施小芳（化名）懷有好感，為了追求小芳，他在2023年4月3至26日之間，多次到檳榔攤監視小芳的動態，並有要求小芳與他約會等追求行為，包括詢問小芳「有沒有空，要不要出去約會」、「要不要一起睡覺」，甚至在同年月25日晚間，趁小芳離開檳榔攤之際，伸出鹹豬手觸摸小芳臂部。

請繼續往下閱讀...

小芳不堪其擾而報警，陳男於警方偵訊時坦承上述言行，台中地方法院認定他分別觸犯「性騷擾防治法」的性騷擾罪，以及「跟蹤騷擾防制法」的跟蹤騷擾罪，且陳男反覆持續到檳榔攤，跟蹤騷擾小芳，已嚴重影響小芳工作與生活，竟又逞一時慾念，乘機對小芳有摸屁股的性騷擾犯行，顯示陳男毫不尊重他人的意願與身體自主權，但考量他坦承犯行，上述兩罪名分別判處拘役50日、40日，合併執行85日，可易科罰金與上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法