男保全公廁嘿咻14歲嫩妹 挨告持續騷擾......要關了

張男明知小怡年僅14歲，還4度和她發生性關係。（情境照）

2023/09/16 15:09

〔記者吳政峰／台北報導〕台北一名25歲張姓男保全2021年間4度與14歲小女友小怡（化名）發生性關係，其中一次還在公園公廁打野戰，被小怡母親發現提告後，他還繼續騷擾，讓小怡很受傷。一審士林地院依與14歲以上未滿16歲少女性交罪，判張1年刑；二審高等法院考量責罰相當、犯罪預防等原則，加重改判1年2月。

張男2021年間與小怡交往，明知她就讀國中，年僅14歲，竟把她帶到台北市玉泉公園廁所內口交與性交，而後又在自家與小怡發生3次性關係。

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小怡母親察覺小怡行為舉止有異，追問後驚知愛女小小年紀已非完璧之身，氣得對張男提告。

一審士院指出，兩人雖然是情侶關係，但張男已25歲，卻未克制情慾衝動，而與小怡性交，影響她的身心發展；張男於偵、審中均表達和解意願，可見有悔意，只是小怡母親無意願而破局。

士院審酌張男的經濟狀況與智識，判4次犯行分處5月徒刑，定應執行1年，不得易科罰金。另審酌張男事後還騷擾小怡，讓她很受傷，故不宣告緩刑。

檢察官認為張男呷幼齒只判1年太輕，提起上訴。二審高院認為4次犯行分判5月刑，仍在法定刑度內，並未違法或不當，此部分駁回。

至於定應執行1年刑部分，高院考量張男年紀與社會復歸可能性等情狀，基於責罰相當、犯罪預防、刑罰經濟、恤刑政策等意旨，認檢察官此部分上訴有理由，撤銷改判定應執行1年2月刑，可上訴。

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