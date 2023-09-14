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彰化失智翁失蹤第9天 警方公布離家30公里騎腳踏車畫面

彰化警方公布老翁從鹿港、福興一帶騎腳踏車到離家30公里外社頭員集路路口影像。（警方提供）

彰化警方公布老翁從鹿港、福興一帶騎腳踏車到離家30公里外社頭員集路路口影像。（警方提供）

2023/09/14 17:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉68歲楊姓失智老翁6日騎腳踏車出門，到親友家拿信後就失蹤，警方9天來動員大批警力調閱監視器，發現老翁6日當晚身影，出現在離家超過30公里的社頭鄉員集路3段，警方出動空拍機，全力協尋老翁下落。

縣議員施佩妤說，原本以為老翁會出現在鹿港、福興一帶的海線地區，但從路口監視器畫面追查發現，老翁失蹤當天，先到彩券行買樂透彩，回家後，又從福興路住家騎腳踏車到鹿西路親友拿信，之後卻跑到了鹿港清潔隊、海釣場、彰濱工業區，然後沿著番花路往東行，失蹤第一晚就騎到了社頭員集路3段、中山路往員集路橋頭國小方向，離家超過30公里。

施佩妤說，老翁騎著腳踏車往海邊走，接著又反方向往東行，從海線跑到山線，跨越半個彰化縣，從警方提供的監視器畫面，老翁未穿上衣，身專灰色短褲、藍色拖鞋，一頭白色短髮，騎橘色捷安特自行車。老翁家屬都很憂心，祈禱能夠早日找到人。

警方說，為了全力協尋老翁，9天來共動員600餘人次警力，還出動空拍機，也請求海巡署人員協尋，擴大搜尋範圍，迄今尚未尋獲，民眾如有發現老翁身影，請與警方聯絡。

彰化失縱老翁所騎的橘色腳踏車。（警方提供）

彰化失縱老翁所騎的橘色腳踏車。（警方提供）

警方出動大批警力調閱監視器，出動空拍機擴大尋找範圍。（警方提供）

警方出動大批警力調閱監視器，出動空拍機擴大尋找範圍。（警方提供）

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