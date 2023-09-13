金山小編猝死父母提國賠 法院一審判賠373萬餘元

法院判處新北市金山區公所共需賠償小編雙親373萬餘元。（記者吳昇儒攝）

2023/09/13 22:51

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市金山區公所小編陳嘉緯疑過勞猝死，其雙親向所轄的基隆地方法院提出國家賠償訴訟，要求區公所須賠償836萬餘元。日前判決出爐，法院判處新北市金山區公所共需賠償小編雙親373萬餘元。

新北市金山區公所自2017年11月起，以秘書室課員職務代理人名義晉用陳嘉緯，擔任新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫及首長行程紀錄，也與各課室職員共同經營社群。但2020年8月4日卻傳出噩耗，年僅29歲的陳嘉緯卻在家中猝死。

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家屬認為陳嘉緯擔任小編工作繁重，才導致他猝死，曾向新北市政府請求國賠，但新北市法制局長吳宗憲曾於去年4月20日說明，審議委員會指陳嘉緯「自願加班」，並非冷酷無情，而是強調本案無法符合「公務員故意有過失侵害他人」的國賠嚴格要件，市府決議拒絕賠償。

陳嘉緯父親陳國煌及母親江麗紅則於去年5月25日委任律師到基隆地方法院提出國家賠償，聲明金山區公所應賠償836萬餘元。

基隆地方法院近日判決出爐，宣判主文指出，被告新北市金山區公所應給付原告陳嘉緯的父親陳國煌104萬5545元，母親江麗紅269萬1752元，合計373萬餘元。

知情人士指出，時任金山區長的廖武輝在小編猝死案發生後，不降反升，目前調至林口區公所擔任，也令人匪夷所思。

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