詐欺犯名牌包拍賣爆黑馬！ 凱莉包56萬拍定 康康包36萬反居次

新北分署會計室主任展示本次拍賣鑑價金額次高的愛馬仕「凱莉包」，結果卻以56萬元拍定。（新北分署提供）

2023/09/13 18:23

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署偵辦一起詐欺案，共扣押2位被告的保時捷與賓士名車共2部，及LV、DIOR、愛馬仕等名牌包與皮夾，並囑託法務部行政執行署新北分署拍賣，今日共拍定11款名牌包與皮夾，總金額126萬7200元，2台名車則因檢方認為未達理想價格，而不同意拍定。

新北分署指出，本次拍賣14款名牌包與皮夾，包括GUCCI、BURBERRY、CELINE、DIOR、HERMES皮夾，還有LOEWE手提草編包、PRADA尼龍手提包、BVLGARI包、LV手提包、DIOR手提包及HERMES包，均有序號，但未附保證卡，鑑定報告均載明，經初步判定為正廠包，每款鑑定費600元由拍定人負擔。

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新北分署指出，最受矚目的為2款HERMES包，其中鑑價金額最高的黑色HERMES「康康包」自20萬元起標，共競價39次，由一名賴姓男子以36萬元得標；鑑價金額次高的米色HERMES凱莉包，自15萬元起標，喊價卻一路狂飆，共競價15次，由一名鄭姓女子以56萬元得標。

新北分署指出，經過熱烈競價，這次共拍定11款，拍定價126萬7200元，未拍定者為2款GUCCI皮夾及1款LOEWE手提草編包。

至於2部名車，也都沒定底價，每部鑑定費3000元需由拍定人負擔；其中1部為黑色保時捷自用小客車，型式為PANAMERA DIESEL，排氣量2967CC，2013年出廠，里程數15萬8181公里，附鑰匙2副，尚欠融資公司擔保貸款56萬餘元、交通違規罰鍰11400元、112年汽車燃料使用費4320元，均需由拍定人負擔，出價最高15萬元，檢方認價格不理想而不同意。

另1部為白色賓士自用小客車，型式為A200，排氣量1332CC，2019年出廠，里程數2萬6815公里，附鑰匙1副，尚欠融資公司擔保貸款21萬餘元、交通違規罰鍰600元，由拍定人負擔，出價最高為100萬5000元，檢方也不同意。

新北分署指出，賴男共拍定5款名牌包與皮夾，花費49萬6700元，他向行政執行官表示，他一早就攜帶鉅額現金自屏東搭高鐵北上參與競標，競標過程一直以電話與家人聯繫，因部分現金是其父親所交付，需聽從指示搶下某些名牌包或皮夾，目的是要送給母親及老婆，最後如願搶下5款。

新北分署主任行政執行官展示本次拍賣鑑價金額最高的愛馬仕「康康包」，結果以36萬元拍定。（新北分署提供）

賴姓男子共拍定5款名牌包與皮夾，事後開心與行政執行官（左）及書記官（右）合影。（新北分署提供）

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