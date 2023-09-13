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星際大戰「失踪的X翼」拍賣 起價近1300萬元！

星際大戰中的X翼戰機因長年失蹤，被稱為「失踪的X翼」。近年被找到後將於拍賣機構上進行拍賣。（法新社）

星際大戰中的X翼戰機因長年失蹤，被稱為「失踪的X翼」。近年被找到後將於拍賣機構上進行拍賣。（法新社）

2023/09/13 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕一款在1977年原版《星球大戰》中使用的X翼戰機模型於多年前遺失，直到近年才被找到，而其將於10月14日至15日在美國達拉斯（Dallas）的國外私人拍賣機構「Heritage Auctions」出售，起價為40萬美元（約1281萬台幣）。

UPI（合眾國際社）報導，由已逝的美國華裔微縮模型設計師詹（Greg Jein）所製作的X翼戰機模型，因長年遺失而一直被稱為「失踪的X翼」，直到最近才被負責編目詹的收藏的視覺特效藝術家（VFX artist）科齊斯基（Gene Kozicki）的團隊找到。

科齊斯基在接受《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter，THR）的採訪時表示：「這個模型自從離開光影魔幻工業（ILM）後就再也沒有被展示或修改過。對於我們這些在70或80年代長大、以及這些從事視覺特效工作的人來說，這個模型與電影《綠野仙蹤》（Wizard of Oz）中的『紅寶石鞋（Ruby Slippers）』和推理小說《馬爾他之鷹》（The Maltese Falcon）一樣具有重要意義。」

X翼戰機在拍賣機構上的描述如下：「這個1:24的微縮模型是為《星際大戰四部曲：曙光乍現》第三幕戰鬥中關鍵時刻的特寫而製作的四個模型之一，其頂部的兩個翅膀上有紅色條紋，是電影中共和國光復同盟（Alliance to Restore the Republic）紅隊長（Red Leader）的象徵。」Heritage Auctions表示，「X翼戰機星際大戰文物的巔峰之作。」

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