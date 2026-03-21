伊朗開齋節轟清真寺 以色列外交部：自曝政權瘋狂本質

伊朗在開齋節轟宗教聖地，以色列外交部發文斥責。（圖擷取自@IsraelMFA社群平台「X」）

數百名穆斯林信徒昨（20日）在耶路撒冷舊城門口，舉行開齋節祈禱時與警方發生衝突，幾小時後，1枚被攔截的伊朗彈道飛彈碎片，擊中離聖殿山西牆和阿克薩清真寺約400公尺處，有1人受傷。對此，以色列外交部在官方「X」發文諷「對這些被三大宗教共同視為神聖的場所發動攻擊，暴露出該政權的瘋狂本質——一個自稱宗教正當性的政權」。

綜合媒體報導，自2月28日美國、以色列對伊朗開戰以來，出於安全考慮，以當局禁止除居民和商家以外的任何人進入舊城。這項限制措施也適用於所有聖地，包括西牆、阿克薩清真寺和聖墓教堂，這些場所自3月6日起關閉。全國的集會人數仍限制在室內100人以內，室外50人以內，前提是能及時找到避難場所。

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20日清晨，被禁止進入舊城的穆斯林信徒們，在以色列警方的嚴密監督下，帶著祈禱墊抵達了舊城。群眾高喊「真主至大」或吟誦清真言，試圖衝進城門。警察讓步下，信徒們得以在希律門旁佔據一角，街頭祈禱活動得以進行。

研究人員表示，這是自以色列在1967年六日戰爭期間，從約旦手中奪取東耶路撒冷和舊城，並隨後將其吞併以來，該遺址首次在齋月最後10天和開齋節期間關閉。以色列的這項舉動，並未得到國際社會的承認。

有穆斯林男子告訴《法新社》，這對耶路撒冷居民、巴勒斯坦人民，以及全世界所有穆斯林來說，都是一場災難性的局面。而以色列警方則稱，儘管處於高度戒備狀態，但警方允許在耶路撒冷老城外的街道上進行祈禱活動，並未進行干預。

The Iranian “gift” for Eid al-Fitr: Missiles on Al-Aqsa.

The Iranian attack on the holy sites sacred to all three religions reveals the madness of the Iranian regime, which claims to be religious. pic.twitter.com/UqHnFv5uF1 — Israel Foreign Ministry （@IsraelMFA） March 20, 2026

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