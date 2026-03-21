核電重啟 特定人士說明：務實考量「3要件」 緩解不確定性

總統賴清德今（21日）出席中部磐石會活動，致詞時指，經濟部回文台電表達核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序。（記者廖耀東攝）

總統賴清德今天說，經濟部回文台電表達核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，預計3月底重啟計畫送核安會審議。這項被認為核電重啟評估的政策方向，特定人士說明，這是面對現況的務實考量。包括：AI與高效能運算產業的爆發式用電成長、全球地緣政治劇變導致能源安全風險升高、低碳電力需求大增等因素，政府必須預先因應，以緩解外在的不確定。

政府是因應立法院通過的《核管法》修正案依法行政，啟動安全審查程序。而能源轉型與再生能源佈局仍持續推進，核電重啟評估是補充備用能源更多元，並非替代綠能。

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賴總統今天上午到台中市出席磐石會長交接典禮時表示，立法院修正通過核子反應器設施管制法，政府要依法行政，台灣電力股份有限公司行文請示經濟部，經濟部經審慎評估，已回文指第二、三核能發電廠具重啟條件，台電現已在準備重啟程序，約3月底就會 送重啟計畫到核能安全委員會審議。

對於這項被認為核電重啟評估的政策方向，特定人士進一步四點說明。首先，賴總統已明確指出，即使不重啟核電，台灣到2032年供電都沒有問題，備轉容量率目前多在10%以上，並無特定人物所稱政策錯誤導致缺電之事。其次，這是因應立法院通過的核管法修正案依法行政，啟動安全審查程序。

再者，特定人士說，賴總統對於核電是否重啟的立場始終非常明確：核安無虞、核廢有解、社會共識等三大前提缺一不可。除依法行政外，評估重啟核電、納入多元能源選項是因應現況的務實考量：AI與高效能運算產業的爆發式用電成長、面對全球地緣政治劇變導致能源安全風險升高、國際趨勢下低碳電力需求大增等三大因素，我政府必須預先因應，以緩解外在的不確定，並為高速成長的AI產業經濟提供穩健能源供給。

特定人士最後強調，能源轉型與再生能源佈局仍持續推進，核電重啟評估是補充備用能源更多元，而非替代綠能。

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