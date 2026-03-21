美國會報告揭露：北京利用財政、人事布局 控制聯合國運作

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會調查報告指出，中國正利用財政和人事布局來操縱聯合國。（美聯社資料照）

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會20日公布名為「中國重塑聯合國戰略內幕」的最新調查報告，報告指出，中國正在操縱聯合國以實現其戰略目標，這種作法不僅損害了聯合國，也傷害美國的利益和價值。

《美國之音》報導，報告概述了中國在聯合國的「系統性運作」，即透過對聯合國的財政捐款、安插中國公民擔任聯合國關鍵職務、部署聯合國維和部隊維護其商業利益，以及利用與中國政府有關聯的組織，來從內部重塑聯合國。

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報告說，過去20年來，中國對聯合國的財政捐助不斷增加，中國在聯合國經常預算中的占比從2006年的2.053%，增至2026年的20.004%，僅次於美國的22%。

中國在聯合國不斷增加的財政貢獻，賦予北京新的權力，不僅使其能透過扣留，和延遲付款來換取政治讓步，而且使其朝著有利於中國的方向發展。例如，2023年因流動性危機，聯合國被迫凍結人事，並暫停對蘇丹等國的人權調查，觀察家指出，這次事件是源自於北京的蓄意拖延付款。

此外，中國在過去20年大幅增加在聯合國的人員。在2005年至2023年間，受雇於聯合國及其機構的中國公民人數增加約187%，從579人增至1664人。此外，中國也策略性地安插其公民，擔任聯合國高級職務，截至2021年，在聯合國15個專門機構中，已有4機構的首長來自中國，包括聯合國糧農組織（FAO）。

報告指出，中國藉安插人事蓄意改變聯合國的決策和運作方式，以支持中國的自己的國家議程。從目前的情況來看，中國已經動員了中國公民在聯合國擔任高級職務，以利用他們對聯合國體系的影響力。

報告說，中國還在聯合國維和框架內，策略性地將該國的維和部隊，部署到對其具有經濟和戰略利益的地區，並藉此減少外界對中企在該地區投資行為所進行的監督。

報告還說，中國利用受政府控制和指導的非政府組織，如中國人民對外友好協會（CPAFFC）、中國人民爭取和平與裁軍協會（CPAPD）、以及中國科學技術協會（CAST）等在聯合國推進其議程，這些所謂的非政府組織，是中共統戰體系的重要組成部分。

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