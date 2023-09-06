讓台灣淪詐欺島！專賣門號給詐團 海峽電信負責人被求重刑20年

桃園地檢署今天將海峽電信負責人邱明輝提起公訴，並以其害台灣淪為詐欺之島，向法院請求重判20年徒刑。（資料照）

2023/09/06 16:54

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海峽電信8350門門號未落實客戶身分查核 NCC開罰445萬

〔記者余瑞仁／桃園報導〕第二類電信業者「海峽電信股份有限公司」負責人邱明輝涉嫌與多個詐騙集團勾結，「隨時要、隨時給」、透過快遞寄送賣出2654個電信門號，給謝姓男子為首詐騙集團成立的水果行，其中342個門號用於詐騙，造成611民眾受騙3222萬餘元。檢方上月起訴謝男為首的詐團，今天另偵結將邱明輝依幫助詐欺等罪嫌提起公訴，向法院請求從量處20年徒刑。

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全案起於中壢分局員警去年10月間盤查到冉姓詐騙集團成員騎機車載送「數位式移動設備」（Digital Mobile Trunk），用以逃避檢警鎖定詐團實際發話位置，並具有將國外的詐騙門號隱匿台灣代碼886功能。

案由桃檢檢察官賴穎穎指揮中壢警分局與刑事警察局等單位追查出詐團謝姓主嫌及莊姓、曾姓、劉姓、何姓、陳姓、張姓等共犯（均已起訴），檢警搜索過程中發現謝男住處藏放有大批DMT設備、「貓池」（即 Modem pool）詐騙設備，以及1千餘張海峽電信核發的電信門號卡，查出詐團犯案手法為承租套房架設DMT設備，再由境外詐騙機房成員透過DMT設備發話向不特定民眾詐騙，經警方逐一比對165反詐騙系統的報案紀錄，發現其中多個電信門號被通報為詐騙電話，更發現海峽電信負責人邱明輝還教導謝嫌定期更換人頭公司，以規避主管機關審查，涉案情節嚴重。

檢警今年5月30日持票搜索海峽電信公司，拘提邱明輝，當場查獲諸多海峽電信與詐欺集團勾串的犯罪事證，檢察官訊後認確有羈押原因及必要，經向法院聲請羈押邱男獲准，檢察官並同步向法院聲請扣押邱男的金融帳戶及不動產，今天偵結將邱明輝提起公訴，並以其勾結詐團賣給門號造成眾多民眾受害，更讓台灣難以擺脫「詐欺之島」惡名，戕害台灣國際形象甚鉅，向法院請求重判邱男20年有期徒刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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