不理民眾黨切割要求道歉！林欣德再PO文嗆同志：就是對你們反胃

林欣德歧視同志發言引發撻伐。（圖翻攝自林欣德臉書）

2025/04/15 23:25

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾被民眾黨提名參選台中市議員的林欣德，近日因為嗆同志藝人「嘻小瓜」不男不女，遭網友圍剿，民眾黨今天（15日）趕忙出來切割，要求他道歉。林欣德非但不理會，還繼續發文嗆同性戀族群，怒火越燒越大。

嘻小瓜昨天（14日）在臉書PO搞笑影片，林欣德在留言區冒出來嘲諷「男不男，女不女，是什麼碗糕？」嘻小瓜隨即怒回，「原來現在『提名市議員』都這種發言程度的嗎？」，不料林欣德又嗆「沒辦法，我看到你們這種就反胃！」

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嘻小瓜之後在Threads貼上林欣德的歧視發言，氣憤寫道，「很抱歉 我沒有政治色彩，但這種發言適合當為民服務的角色嗎？我是不會接受把我繳的稅金，成為這樣的發言者的薪水！」

民眾黨青年部今天上午在嘻小瓜Threads文下留言，「我們絕不認同這樣的歧視言語。愛沒有對錯，更不該成為評價他人的標準，更不該是抵損他人的理由。台灣是一個多元、開放、友善、包容的國家，現在是，未來也會繼續是！不管他曾經擔任什麼樣的職務，這樣的言論都不能代表台灣民眾黨！林欣德請你出來道歉！」

不過林欣德絲毫不理會，下午3點多還在臉書貼出教育部重編國語辭典修訂本中關於「男不男，女不女」的釋義「言行舉止、裝扮和生理性別不合，多含貶抑」，嗆聲「再次聲明，我不是反同性戀！你（妳）們如何搞跟我一點關係都沒有。男人本就該有男人的樣子，女人也該有女人的樣子。然而，男不男女不女是什麼碗糕？請教育部重編國語辭典呀？」

他寫道，「我帶著太太及年幼的孩子出門，（同志）在台北故宮這樣的公共場所裡，牽手沒什麼，但當眾互相舔手、耳鬢廝磨，舌吻調情，不會覺得太過頭了嗎？ 我就是反胃感到噁心，這就是我真實的感受，我也不會為此發言向任何人道歉！你（妳）因此而不爽是你（妳）個人的事！」

他還在限時動態PO前英國首相邱吉爾名言：「如果你對每隻向你吠叫的狗都停下來扔石頭，你永遠到不了目的地。（You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks）」，回應批評他的網友。

網友紛紛留言，「教育部都說多含貶義了，是文盲嗎？」、「都寫貶義了還硬要」、「字典上都寫著多含貶義了，所以林先生覺得這適合跟一個陌生人說嗎」、「民眾堂都出這款的？」、「尊重這兩個字很難嗎？」、「民眾黨素質有夠低落」、「『「我不反對同性戀……』，標準的歧視起手式」、「每個人審美不同，你憑什麼用這種含貶義的詞去攻擊別人外表」、「身為民眾黨的支持者我也看不下去了，難道請你道個歉那麼難嗎？」

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