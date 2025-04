不理民眾黨切割要求道歉！林欣德再PO文嗆同志：就是對你們反胃

林欣德歧視同志發言引發撻伐。(圖翻攝自林欣德臉書)

2025/04/15 23:25

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕曾被民眾黨提名參選台中市議員的林欣德,近日因為嗆同志藝人「嘻小瓜」不男不女,遭網友圍剿,民眾黨今天(15日)趕忙出來切割,要求他道歉。林欣德非但不理會,還繼續發文嗆同性戀族群,怒火越燒越大。

嘻小瓜昨天(14日)在臉書PO搞笑影片,林欣德在留言區冒出來嘲諷「男不男,女不女,是什麼碗糕?」嘻小瓜隨即怒回,「原來現在『提名市議員』都這種發言程度的嗎?」,不料林欣德又嗆「沒辦法,我看到你們這種就反胃!」

請繼續往下閱讀...

嘻小瓜之後在Threads貼上林欣德的歧視發言,氣憤寫道,「很抱歉 我沒有政治色彩,但這種發言適合當為民服務的角色嗎?我是不會接受把我繳的稅金,成為這樣的發言者的薪水!」

民眾黨青年部今天上午在嘻小瓜Threads文下留言,「我們絕不認同這樣的歧視言語。愛沒有對錯,更不該成為評價他人的標準,更不該是抵損他人的理由。台灣是一個多元、開放、友善、包容的國家,現在是,未來也會繼續是!不管他曾經擔任什麼樣的職務,這樣的言論都不能代表台灣民眾黨!林欣德請你出來道歉!」

不過林欣德絲毫不理會,下午3點多還在臉書貼出教育部重編國語辭典修訂本中關於「男不男,女不女」的釋義「言行舉止、裝扮和生理性別不合,多含貶抑」,嗆聲「再次聲明,我不是反同性戀!你(妳)們如何搞跟我一點關係都沒有。男人本就該有男人的樣子,女人也該有女人的樣子。然而,男不男女不女是什麼碗糕?請教育部重編國語辭典呀?」

他寫道,「我帶著太太及年幼的孩子出門,(同志)在台北故宮這樣的公共場所裡,牽手沒什麼,但當眾互相舔手、耳鬢廝磨,舌吻調情,不會覺得太過頭了嗎? 我就是反胃感到噁心,這就是我真實的感受,我也不會為此發言向任何人道歉!你(妳)因此而不爽是你(妳)個人的事!」

他還在限時動態PO前英國首相邱吉爾名言:「如果你對每隻向你吠叫的狗都停下來扔石頭,你永遠到不了目的地。(You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks)」,回應批評他的網友。

網友紛紛留言,「教育部都說多含貶義了,是文盲嗎?」、「都寫貶義了還硬要」、「字典上都寫著多含貶義了,所以林先生覺得這適合跟一個陌生人說嗎」、「民眾堂都出這款的?」、「尊重這兩個字很難嗎?」、「民眾黨素質有夠低落」、「『「我不反對同性戀……』,標準的歧視起手式」、「每個人審美不同,你憑什麼用這種含貶義的詞去攻擊別人外表」、「身為民眾黨的支持者我也看不下去了,難道請你道個歉那麼難嗎?」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法