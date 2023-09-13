賊星該敗！男偷走桃園景福宮15面金牌 逃往基隆被逮

鄧男行竊桃園景福宮三官大帝15面金牌，下手前不忘拜拜求保佑。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/09/13 12:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕58歲鄧姓男子上月趁桃園「大廟」景福宮舉辦普度活動、人員忙碌之際，竊取三官大帝神像上的15面金牌後逃逸，他行竊前還不忘先拜拜求保佑，桃園警分局景福派出所獲報，發現鄧男犯案後即逃往外縣市，警方通報鄰近縣市協助，11日基隆警方發現鄧男蹤跡，景福所警方隨即北上，會同當地派出所將鄧男查緝到案。

警方表示，獲報後景福所所長林毅閔率同仁前往現場勘查，同時調閱周邊監視畫面過濾比對，鎖定鄧男涉有重嫌，經追查發現他犯案後即離開桃園前往新竹、新北等地，行蹤難以掌握，即刻透過系統進行警政通報，請各友軍單位協助追查鄧男行蹤。

請繼續往下閱讀...

11日景福所接獲基隆市警局第一警分局忠二路派出所通報，發現鄧男出現在轄區內，林毅閔立即率同仁趕往基隆，會同當地派出所將鄧男查緝到案，據了解，鄧男平日靠著在工地打零工維生，因缺錢花用，將腦筋動到神明身上，已將金牌全數變賣花用，全案依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

景福宮主任委員簡征潭對於警方鍥而不捨，跨縣市追緝，將嫌犯查獲到案表示肯定，12日到景福所表達感謝之意，他表示，金牌是信徒虔敬奉獻給神明，有心人想不勞而獲竊取，是對神明大不敬，管委會已加強內部保全及監視錄影，同時與警方保持密切聯繫，遇有可疑將立即通報，呼籲有心人切勿心存歹念。

鄧男行竊桃園景福宮三官大帝15面金牌，警跨縣市逮人。（記者鄭淑婷翻攝）

鄧男行竊桃園景福宮三官大帝15面金牌，警跨縣市逮人。（記者鄭淑婷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法