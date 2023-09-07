身無分文逛超商 拿3盒水果去廁所「偷吃」

許男在貨架前偷走盒裝水果再拿去廁所偷吃 。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/07 13:15

〔記者王冠仁／台北報導〕平時以打零工為生的35歲許姓男子，跑到台北市一家便利商店閒逛，他看到店內貨架上陳列的盒裝水果，食指大動，趁著店員不注意時拿走3盒，再躲到超商內廁所把水果吃完。店員當時其實已經注意到他，店員見他偷走水果還吃掉卻無法結帳，只好報警，警方最後將他依竊盜罪嫌送辦。

北市警中正一分局今天發布新聞稿，公布許嫌的行竊手法，同時也呼籲意圖為自己所有而竊取他人之物品、商品，觸犯刑法竊盜罪，現今監視器系統綿密，警方將全力打擊不法。

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警方調查，許男平時四處打零工、經濟狀況不佳，他跑到台北市紹興北街一家便利商店閒逛，看到貨架上陳列的盒裝奇異果、火龍果，食指大動，他以為店員沒注意到，於是將3盒水果放進自己隨身的塑膠袋，再跑去超商內廁所偷吃。

店員當時已經注意到許的異狀，店員見他跑去廁所，隨即去察看貨架上的水果發現短少；店員待他離開廁所時進入查看，在廁所內垃圾桶找到3個水果空盒。店員請許結帳，但他身無分文，店員無奈之下只好報警。

轄區警方趕到現場，許雙手一攤，聲稱自己就是沒錢，還說當時看到水果鮮甜可口、忍耐不住，才把水果偷走拿去廁所吃掉。

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