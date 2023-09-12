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柯文哲愛將陳信瑜被控詐領公款、洩密 開庭辯「我沒犯罪」

台北市前勞動局長陳信瑜（左）曾是柯文哲台北市長任內的愛將，被檢方依利用職務機會詐領財物、偽造文書、洩密等3罪起訴，陳信瑜在今天開庭時不承認犯罪。（資料照，記者方賓照攝）

台北市前勞動局長陳信瑜（左）曾是柯文哲台北市長任內的愛將，被檢方依利用職務機會詐領財物、偽造文書、洩密等3罪起訴，陳信瑜在今天開庭時不承認犯罪。（資料照，記者方賓照攝）

2023/09/12 17:34

〔記者張文川／台北報導〕民眾黨總統候選人柯文哲在台北市長任內的愛將、北市前勞動局長陳信瑜，被控於任內詐領特別費用來買紅酒、染髮霜、外套、家族聚餐等，報銷10筆共詐領2萬多元，另還洩漏鏡電視勞檢資訊給時任民眾黨立委蔡壁如，台北地檢署今年3月依利用職務機會詐領財物、偽造文書、洩密等3罪起訴陳信瑜；台北地院今開庭，陳不承認犯罪。

北檢起訴指控，陳信瑜自2020年4月至2021年10月間，共不實報銷10筆特別費，包括到家樂福超市、林口三井OUTLET、四川火鍋餐廳、康是美門市消費，消費金額少從184元起跳，內容八角粒、肉桂粉、紅酒、洗髮乳、減壓鞋墊、2件名牌外套、家人火鍋費等，事後以「因公慰勞同仁餐飲」、「致贈有關社會人士禮品」、「與市政顧問餐敘」等名義核銷，共詐領2萬2656元。

陳信瑜還在鏡電視的勞檢及補件期間，於去年3月9日晚間，私自將同仁彙整的「鏡電視爭議檢查概要」檔案傳LINE給蔡壁如，做為質詢、攻擊執政黨的工具；蔡壁如將資料轉傳給同黨立委賴香伶，由賴辦人員製成「政治力介入鏡新聞NCC主委護航到底，民主國家之恥」資料，二人在記者會中公布該資料。陳被訴涉洩密罪。

台北地院今日開庭進行準備程序，陳信瑜堅稱她沒有犯罪，採無罪答辯，其餘大多由律師王仁聰代答。王仁聰指出，陳信瑜的支出都用於公務，並非虛報，還有部分支出是她自己花錢，但沒有申報，至今陳信瑜還有找到一些當時未報帳的收據，認為應適用大水庫理論的實務見解，不該當詐領罪。

至於洩密鏡電視的勞檢資料方面，王仁聰指出，這些資料無關政府資訊公開法，勞動局早已知悉對於鏡電視的勞動檢查資料，她並未阻礙或影響勞檢結果。

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