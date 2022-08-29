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    北市勞動局長陳信瑜請辭 柯文哲：9月5日生效

    台北市長柯文哲29日出席市政總質詢。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲29日出席市政總質詢。（記者廖振輝攝）

    2022/08/29 15:31

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市勞動局長陳信瑜因不實使用及核銷特別費，涉犯貪污治罪條例正遭調查中，陳先前已口頭向台北市長柯文哲請辭，前台北市副市長黃珊珊上週表示，陳信瑜辭呈8月28日生效。不過今天台北市議會進行市政總質詢，陳信瑜卻又請了5天病假，令議員秦慧珠納悶陳究竟何時離職。柯文哲今天表示，陳信瑜請辭在9月5日生效。

    秦慧珠今天下午進行總質詢前詢問，陳信瑜今天因病請假至9月2日，無法列席大會，期間由副局長代理備詢，但秦質疑，陳信瑜上週還在議會與議員大小聲吵架，怎麼突然病重，秦也以為陳信瑜在8月28日就已離職，為何現在還可領薪水、同時請假規避議會質詢。秦也說，陳信瑜是否應該拿出醫囑請假單給議會，到底請辭是否有核准。

    柯文哲表示，陳信瑜請辭已核准，但接任的勞動局長還沒來，中間才有空隔，新局長應該在9月5日上任，所以請辭9月5日生效；北市府秘書長陳志銘也說，陳信瑜辭職生效日是9月5日，若陳未生病應該到議會總質詢備詢。

    秦慧珠接著詢問北市人事處請假規定為何、陳信瑜人是否住院，人事處表示，若病假超過2天要有合格醫院醫師證明，陳信瑜程序已經走完，至於病情並不清楚而且屬於個資。秦慧珠聽到表示，黃珊珊先前說陳信瑜8月28日請辭獲准，新首長9月5日到任，期間應該由副局長暫代局長就好了。但柯文哲表示這相當麻煩，局長離職財產、印章都要移交，新局長還要移交，會搞死人。

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