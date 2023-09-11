屁孩猜拳玩手銬加碼「警察辦案」 鎖匠嚇呆一度不願解鎖

青少年屁孩玩猜拳上銬，還加碼玩起警察辦案遊戲。（翻攝自社會事新聞影音）

2023/09/11 14:01

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區5名青少年屁孩，昨晚在永福路一家機車改裝店，猜拳玩上銬遊戲，中間並穿插「警察辦案押解犯嫌」橋段，下車時不僅頭戴安全帽以白紙貼住安全帽防護罩，手部還以毛巾包裹手銬，由其他4人帶著去鑰匙店求助鎖匠，讓鎖匠老闆看傻眼。中壢警方今日表示，此行為已經觸法，警方將依據影片內容追查通知相關人等到案，警方初步了解得知該手銬為網路購買，非影片內民眾所述向警方買斷，盼外界勿以訛傳訛。

有民眾將這段影片PO上「社會事新聞影音」群組，指出10日晚間有一群年輕人在某汽車改裝用品店內嬉戲，猜拳猜輸者後來被手銬銬上，一群人嬉鬧後只好去找鎖匠，過程中甚至玩起警察辦案遊戲，在抵達鎖店時下車，因為被上銬青少年不僅頭戴安全帽以白紙貼住安全帽防護罩，手部戴手銬處還以毛巾包裹，讓鎖匠老闆看傻眼，一度擔心成為犯罪共犯不敢幫其解鎖。

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鎖匠疑惑詢問這群年輕人「手銬哪裡來的？」沒想到其中1人竟回「跟警察買斷的」，鎖匠又回「別再跟我開玩笑」，該夥青少年說「沒事」，鎖匠才同意開鎖，最後用不到一秒時間打開。

中壢警分局自強派出所所長黃冠貿表示，有關民眾PO網在機車店內使用警用手銬影片，此行為已經觸法，將依據影片內容追查通知相關人等到案，將依警械使用條例及社會秩序維護法函請桃園地方法院簡易庭審理，本案依法可處3萬元以下罰緩或3日以下拘留。警方呼籲，警銬為警械使用條例管制的警械，民眾不可擅用，以免觸法。

青少年屁孩玩猜拳上銬，還加碼玩起警察辦案遊戲，求助鎖匠解銬。（翻攝自社會事新聞影音）

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