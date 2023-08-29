男子拍派出所內部遭制止抓狂 反指警違法「武力壓制」

黃男怒摔派出所文件畫面。（民眾提供）

2023/08/29 20:32

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市黃姓男子今天在社群網站po出圖文，指控高雄市前鎮分局員警「武力壓制」、「湮滅物證」等違法行為，還說「如果我狠心點，我也希望我能痛下殺手，至少不會淪為笑話」。警方則公布他大鬧警局影片，強調上銬保護管束的作為合法。

黃姓男子在臉書「爆料公社官方專屬」po出一張2名員警怒指照片，他說，會上傳是因為先是員警不受理報案，又對當事人武力壓制，威脅他刪完手中影片才能離開，中斷筆錄並湮滅證據，他指控，員警對他上銬關在警察局，逼迫他簽署保護管束及刪除手中錄影。

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從敘述文字看不出黃男為何遭遇警方強制作為，他說，事後有向督察組調閱監視器，卻發現監視器破損，他還指控督察漠視違法行為。他文末標註多家媒體，並表示願意提供證物供報導。

前鎮分局說明，黃男因勞資糾紛處理程序產生爭執，7月20日前往市府勞工局勞檢科辦公區域，向相關公務員咆哮、辱罵，經現場公務員報案提告黃男妨害公務罪，由草衙所員警將黃民上銬逮捕，移送高雄地檢署偵辦。

未料黃男7月21日至草衙派出所，報案稱撿拾1支錄音筆，並製作拾得物筆錄，期間黃男欲以手機拍攝駐地，遭員警制止後情緒暴怒，並摔丟公務文件，經員警以手銬、腳銬實施保護管束，上銬過程均無逾越比例原則。

警方說，經通知黃男父親到場將他帶回，黃父對於員警處理過程沒有意見。

黃男po出員警怒指畫面，經還原是員警要制止他大鬧派出所。（取自臉書「爆料公社官方專屬」）

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