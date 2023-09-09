小三感受不到愛，哀怨自己像是「發洩懶叫的人」

小三感受不到愛，哀怨自己像是「拿來發洩懶叫」的人。示意圖（資料照）（記者黃佳琳攝）

2023/09/09 10:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕傅姓男子結婚不到3年就出軌，老婆發覺後氣得提離婚，並拿出小三王女抱怨自己感受不到愛，哀怨自己就像是「發洩懶叫的人」，法官認為傅、王兩人確實有逾越正常男女交友分際，判他們應賠25萬元。

判決指出，傅姓男子和妻子於2019年10月結婚、2022年11月協議離婚，傅妻在兩人離婚後，控訴前夫在婚姻期間多次出軌，甚至跟小三王女發生過數次性行為，因此向傅、王兩人提告求償60萬元。

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高雄地院審理時，傅男和王女都說他們是普通朋友，傅男還反控前妻婚後都不上班賺錢，讓他身兼數職照顧家計，且兩人離婚時，前妻也沒有提過外遇這件事。

不過，法官檢視前妻所提供的對話紀錄，發現王女曾抱怨傅男越來越難約，抱怨：「你真的就只有打砲才會比較勤勞」，傅男則回她：「所以你覺得我晚上都沒和妳出門妳在不高興」、「妳意思說是說我不在乎妳？」，王女則哀怨回他：「不覺得我這樣只是你拿來發洩懶叫的人而已」。

法官認為，打炮是發生性行為的通俗用語，懶叫是指稱男性性器官的台語，兩人對話中，傅男還說過「跟妳在一起後，我都很想像情人一樣有空就出門逛逛」等明確指稱男女交往通俗用語，可見傅、王兩人是以男女朋友身分相互交往，綜合相關事證，認定傅、王兩人侵害前妻的配偶權，判他們應賠25萬元，可上訴。

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