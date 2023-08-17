群創處長劈腿多女 網瘋傳「小六」老公撂黑道痛毆打成豬頭

群創光電一名已婚處長16日在社群平台自爆出軌，長期與公司供應商、客戶發展不當男女關係，消息一出引發熱議。（資料照、圖翻攝自臉書；本報合成）

2023/08/17 17:00

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群創劈腿三女處長 請辭獲准

即時新聞／綜合報導〕群創光電（3481）一名已婚許姓處長16日在社群平台自爆出軌，指長期與公司供應商、客戶發展不當男女關係，消息一出引發譁然，有2段影片聲稱是許男被妻子審問的影片在網路瘋傳，但又有一說該段影片主角事實上是另一間科技大廠的員工，而非許男，此外，也有消息指出，許男其中一名劈腿對象「小六」的老公因為氣不過，所以找黑道處理此事，將他打成豬頭。

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綜合媒體報導，臉書上流傳2段影片，影片中有名身穿襯衫、戴著口罩與墨鏡的男子，被女性質問「你今天沒有公司手機，你怎麼約她出來？」「你有射嗎？」「你們怎麼約的？」，男性則支支吾吾的回答女性問題，能感受出他的心虛與難堪。

事實上這兩段影片並非許男遭到妻子審問的影片，而是另一家科技大廠的員工瞞著未婚妻與第三者發生性行為，被未婚妻當場抓姦的影片。

另外也有媒體披露，指網路上流傳一段對話訊息，有自稱是許男其中一名小三的特助爆料，指出「小六」老公因為被戴綠帽抓狂，憤而花錢找黑道將許男打成豬頭，並稱那個爆料文是「小六」老公搞出來的，「聽說現在那個處長還被黑道脅迫ing」。但事實真相如何，詳細內容仍有待查證釐清。

群創針對這起事件發出聲明：

關於近日本公司許員的私領域事件，本公司正進行了解中。對於員工私領域生活本公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、本公司員工行為準則原則或人事管理規範時，本公司 將依法並以最高道德標準處理。本公司向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽。

在臉書瘋傳的2段影片並非許男。（圖擷自臉書，本報合成）

有自稱是許男其中一名小三的特助爆料，指出「小六老公」找黑道痛毆許男。（圖擷自臉書）

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