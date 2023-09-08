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台南殺警案辱警被砍死活該！「師大數學哥」不起訴 家屬提再議

稱「師大數學哥」的吳姓男子在台南殺警案發生後，拍影片辱警，但檢方做出不起訴處分。（翻攝資料照）

稱「師大數學哥」的吳姓男子在台南殺警案發生後，拍影片辱警，但檢方做出不起訴處分。（翻攝資料照）

2023/09/08 23:40

〔記者王捷／台南報導〕台南殺警案去年發生後，自稱「師大數學哥」的YouTuber吳姓男子在影片中酸警員被砍死活該，新北檢做出不起訴處分，家屬委託律師將依程序再議

自稱「師大數學哥」吳男不但涉侮辱死者罪，偏激言論引發眾怒，台南警方更是憤慨，師大將他送給學生獎懲委員會處罰，他也臉書PO文道歉文章，檢方調查後做出不起訴處分，家屬委託兩位律師提出再議。

另外，上次審理庭時，嘉南療養院已做出精神鑑定，認為凶嫌林信吾再犯率高，即使戒酒也無法改變個性，針對是否有教化可能，檢方提出再請高雄凱旋醫院來鑑定，但是這次審理程序時，檢方提出因為沒有單位願意做鑑定，不再聲請鑑定。

檢方也表達求刑立場，刑度要怎麼判？不受嚴格證據法則限制，檢方求處死刑，希望院方能綜合所有證據考量，「教化可能」無法實體驗證、檢方也無法舉證，但不能只看林信吾「有無教化」來判斷。

凶手林信吾律師指周書賢教授願鑑定教化可能 檢方抗議

但林信吾的律師說，如果沒有人願意鑑定，周書賢教授與團隊願意做鑑定，檢方提出抗議，周教授對死刑存廢立場偏頗，將另提供資料供院方參考。不過對於是否要鑑定，合議庭沒有做出決定，下次審理庭10月25日進行。

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