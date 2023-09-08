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冒「國軍班長」訂80盒月餅棄單 網友下單力挺老字號餅店

嘉市老字號餅店疑遭人冒用軍官名義訂購80盒月餅又棄單。（擷取自嘉義綠豆大小事臉書）

嘉市老字號餅店疑遭人冒用軍官名義訂購80盒月餅又棄單。（擷取自嘉義綠豆大小事臉書）

2023/09/08 18:38

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市老字號金榮美餅店，今遭人冒用軍官名義預訂80盒月餅後棄單，餅店友人協助在臉書社群貼文說明此事原由，每盒月餅減價100元售出，熱心網友按讚分享、訂購，截至下午6點幾乎快完售；有眼尖網友發現，冒名「國軍班長」棄單的詐騙案件，也曾發生在基隆、高雄，建議業者趕快報警。

金榮美業者在臉書貼文表示，有名「潘班長」透過LINE訂購月餅12入45盒、月餅15入30盒，收據抬頭還寫「大林精北基地（陸軍第58指揮部砲二連）」，有軍職證明文件照片、統一發票，正高興中秋禮盒接了第一筆訂單，趕了1天1夜準備出貨，結果竟然遇到詐騙。

「嘉義綠豆大小事」今有網友「侯溜肯」貼文說，「朋友的月餅店收到訂單今原本要出貨，買家要店家代購10幾萬的東西，店家無法，然後買家就取消訂單????????，訂購80盒月餅，目前需要大家幫忙」，熱心網友湧入留言訂購，還有人留言「頂一下，被棄單真的很傷心。下次肯定會先收訂，有時候老人家用老習慣接單。希望早日銷出去（推推」、「這個有點誇張！」還有網友說，「盜用資料的同個人已經好幾個受害者報案了」。

記者今致電店家，店家證實有客人下訂80盒月餅，當時並未收取訂金，不料出貨前突然被取消訂單，謝謝網友幫忙。

餅店業者貼出LINE對話，疑似遭到詐騙。（擷取自臉書）

餅店業者貼出LINE對話，疑似遭到詐騙。（擷取自臉書）

業者臉書貼出訂購月餅軍官身分證照片，有眼尖網友說，類似手法在基隆、高雄也曾發生。（擷取自金榮美臉書）

業者臉書貼出訂購月餅軍官身分證照片，有眼尖網友說，類似手法在基隆、高雄也曾發生。（擷取自金榮美臉書）

嘉義市老字號餅店疑遭人冒用軍官名義訂貨後棄單。（擷取自嘉義綠豆大小事）

嘉義市老字號餅店疑遭人冒用軍官名義訂貨後棄單。（擷取自嘉義綠豆大小事）

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