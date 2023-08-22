假冒國軍訂320個麵包棄單 鄰居捧場挺店家

民眾在臉書看到老闆被惡意棄單po文，都來買麵包想挺。（記者盧賢秀攝）

2023/08/22 11:52

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市信義區一間麵包店日前收到自稱是「海軍陸戰隊」，下訂80盒共320個麵包，但約定當天人卻沒出現，麵包店老闆才驚覺遭到惡意棄單，只好上網便宜賣，左右鄰居都來捧場，還有位善心人士一口氣就訂了100個麵包送弱勢民眾，請老闆十分感激。

這家位於信義區東信路的麵包店，父子倆經營了20多年，日前接到自稱是「海軍陸戰隊」的1筆訂單，要訂80盒餐盒，每盒4種口味包括紅豆、沙拉肉鬆等，楊姓業者不疑有他，認為國軍可能有任務需求，還給軍方折扣，原本1盒100元餐盒只賣80。

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沒想到，到了約定取貨時間對方沒有出現，Line等方式都連絡不上，業者才驚覺是被惡意棄單了。業者說，這300多個麵包都是當天做的新鮮麵包，一下子滯銷也不知怎麼辦。

業者說，他們都是做小生意的，第一次踫到這種事，他們也很單純沒有請對方先付訂金；對方原本還請麵包店老闆代訂一些高單價的口糧，總價要10幾萬，幸好只想單純做麵包生意，否則就虧更大。

為減少損失，也不要辛苦的成果浪費了，業者在臉書上po文便宜賣，5個麵包50元，附近住戶看到臉書紛紛來買麵包，民眾說，做小生意的不容易，1個麵包才賺多少錢，這種惡意棄單行為實在過分。

附近住戶看到臉書，紛紛來買麵包相挺，有位善心人士一口氣訂了100個麵包送給弱勢團體，不到1個小時間，被棄單的麵包就賣光了，老闆也很感動，他說，除了報警，也跟麵包公會連絡加強宣導，避免同行受騙。

基隆市東信路某麵包店遭自稱國軍單位訂置了300多個麵包，卻惡意棄單。（記者盧賢秀攝）

基隆市東信路某麵包店遭自稱國軍單位訂置了300多個麵包，卻惡意棄單。（記者盧賢秀攝）

基隆市東信路某麵包店遭自稱國軍單位訂置了300多個麵包，卻惡意棄單。（記者盧賢秀攝）

自稱海軍陸戰隊向基隆某麵包店訂購了320個麵包，結果惡意棄單。（記者盧賢秀攝）

自稱海軍陸戰隊向基隆某麵包店訂購了320個麵包，結果惡意棄單。（記者盧賢秀攝）

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