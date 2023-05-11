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    首頁　>　社會

    假冒「海軍」訂180個便當再棄單 屏東至少2業者受害

    業者準備的便當內容相當的豐富、有大雞腿、蛋等內容。（記者葉永騫攝）

    業者準備的便當內容相當的豐富、有大雞腿、蛋等內容。（記者葉永騫攝）

    2023/05/11 16:58

    〔記者葉永騫／屏東報導〕假冒「海軍陸戰隊」訂便當再棄單的詐騙案件愈來愈嚴重，從基隆到屏東都傳出有便當業者受騙，一名自稱「李班長」的人向屏東一家業者被訂購180個便當，每個130元，還要求店家要附帶飲料，讓商家忙著一整天準備，沒想到約定今天中午取餐竟被棄單，損失2萬3400元，讓商家都氣炸了。

    被詐騙的屏東商家指出，這名自稱李班長的人昨天下午打電話來訂便當，一次就訂今天、明天的中午、晚餐共4餐的便當，每個便當130元，共計93600元，為了取信商家還要求改菜單、收據如何寫，抬頭要寫上「海軍陸戰隊477旅」，強調今天中午12點半來取便當，沒想到時間到了沒有來取，所留的電話是空號，看到電視剛好也有基隆、高雄的便當店受害，才知道自己上當了，詢問其他同業，發現潮州及屏東市也有人受害。

    商家說，這種做法讓商家忙了半天，還損失錢，做好的便當只有賤價賣出，賣不掉只能丟掉，相當的浪費，希望警方能將這種惡劣的人抓出來。

    屏東縣警局表示，被騙的商家應該報警，提供相關的通聯資料，警方會依據這些資料來調查，追出這種惡劣的行為的人利送法辦。

    180個便當做好了，結果被棄單。（民眾提供）

    180個便當做好了，結果被棄單。（民眾提供）

    業者寫好的收據上標示給李班長。（商家提供）

    業者寫好的收據上標示給李班長。（商家提供）

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