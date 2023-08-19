冒充海陸上尉訂320個麵包卻棄單 老闆霸氣：送給愛心廚房

郭老闆遭詐騙，但他決定將麵包捐給愛心廚房。（郭老闆提供）

2023/08/19 05:48

首次上稿 08-18 22:51

更新時間 08-19 05:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一名自稱海軍陸戰隊66旅上尉的男子「張××」，打電話給高雄市某麵包店郭姓老闆要預訂320個麵包，過程中他還傳疑似部隊辦公室、內務櫃照片取信對方。不料「張上尉」昨天沒依約出現，郭老闆驚覺受騙，將過程po上臉書並報警，網友痛罵竟有人冒充軍人「破壞國軍形象」。

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郭老闆的麵包店開在旗津區，前天上午收到左營軍區海軍陸戰隊66旅「張上尉」來電，張說，有同事住在旗津中洲地區，推薦該家麵包店好吃，想為部隊預訂麵包，郭老闆不疑有他，雙方互相加Line，方便聯絡。

「張上尉」傳來個人資料，自稱是海軍陸戰隊66旅上尉「張××」，他訂了菠蘿、肉鬆沙拉、紅豆及奶酥等四種口味麵包，每種各80個，每個定價22元，還有煞有其事，要郭老闆先開收據，如此才能報帳請款。

「張上尉」期間傳來有放置疑似軍旗辦公室、部隊採購清單紙箋的照片，連統編都有，另有部隊寢室內務櫃照片，說他要「視察勤（寢）室」，有什麼細節18日詳談。

這名「張上尉」昨天一早來電商約取貨事宜，並約定由張自取，老闆願意每個麵包便宜2元；張中午又來電，叮囑老闆要注意衛生，「否則很難向部隊交代」。

下午過了約定時間，「張上尉」卻沒有出現，直到下午5點，郭老闆忍不住了，打他留下的電話號碼，沒想到對方不姓張，還說他已經接到好幾通相同電話，不堪騷擾已經報案，郭確認遭詐騙後，也立即向警方報案，晚間並PO臉書以免有人持續上當，網友則說已經有好幾起類似事件，痛批騙子「裝的有太像了」、「破壞國軍形象」。

郭老闆受訪時表示，去年也曾接下台南某部隊訂製蛋糕，且順利完成這單生意，沒想到會有人利用國軍惡作劇，應該提醒大家注意。郭老闆說，平常他就會把麵包送給需要的弱勢民眾，這次也會送給愛心廚房。

騙徒冒充海軍陸戰隊軍官訂麵包。（郭老闆提供）

騙徒連海軍陸戰隊的統編都敢亂編。（郭老闆提供）

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