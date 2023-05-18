製造「假棄單」詐foodpanda補償 烤鴨店老闆起訴

新北地檢署。（資料照）

2023/05/18 15:59

〔記者王定傳／新北報導〕逄姓烤鴨店老闆從2020年11月至前年11月間，因適逢疫情、生意慘澹，竟以家人的手機透過foodpanda向自家烤鴨店點餐，再製造假棄單，詐取foodpanda給予的補償合計9萬餘元，新北地檢署今日依詐欺取財等罪嫌起訴逄女。

檢警調查，逄女是新北市中和區兩家烤鴨店的老闆，並與foodpanda合作，透過平台接受點餐、外送；逄女因偶然得知foodpanda會員選擇以「貨到付款」方式訂餐，若訂單遭棄單，foodpanda再扣除該筆貨款佣金後，仍會將餘款補償給商家的機制，加上當時適逢疫情、生氣慘澹，為謀增加收益，鋌而走險犯案。

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檢警調查，2020年11月間至2021年11月間，逄女以家人手機透過foodpanda向自家烤鴨店點餐，選擇「貨到付款」並出貨製造假棄單，外送員因聯繫不上消費者、地址錯誤無法取得貨款，致foodpanda誤以為烤鴨店真的遭棄單，將訂單費用的70％補償給逄女，合計詐得9萬餘元，後來因逄女還想故技重施，foodpanda察覺怪異報警處理，全案才曝光。

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