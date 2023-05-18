為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    製造「假棄單」詐foodpanda補償 烤鴨店老闆起訴

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2023/05/18 15:59

    〔記者王定傳／新北報導〕逄姓烤鴨店老闆從2020年11月至前年11月間，因適逢疫情、生意慘澹，竟以家人的手機透過foodpanda向自家烤鴨店點餐，再製造假棄單，詐取foodpanda給予的補償合計9萬餘元，新北地檢署今日依詐欺取財等罪嫌起訴逄女。

    檢警調查，逄女是新北市中和區兩家烤鴨店的老闆，並與foodpanda合作，透過平台接受點餐、外送；逄女因偶然得知foodpanda會員選擇以「貨到付款」方式訂餐，若訂單遭棄單，foodpanda再扣除該筆貨款佣金後，仍會將餘款補償給商家的機制，加上當時適逢疫情、生氣慘澹，為謀增加收益，鋌而走險犯案。

    檢警調查，2020年11月間至2021年11月間，逄女以家人手機透過foodpanda向自家烤鴨店點餐，選擇「貨到付款」並出貨製造假棄單，外送員因聯繫不上消費者、地址錯誤無法取得貨款，致foodpanda誤以為烤鴨店真的遭棄單，將訂單費用的70％補償給逄女，合計詐得9萬餘元，後來因逄女還想故技重施，foodpanda察覺怪異報警處理，全案才曝光。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    假冒「海軍」訂180個便當再棄單 屏東至少2業者受害
    2023/05/11 16:58

    假冒「海軍」訂180個便當再棄單 屏東至少2業者受害
    挺外送平台！台新銀推foodpanda精選商家貸款 前3期優利1.88％
    2023/04/20 16:02

    挺外送平台！台新銀推foodpanda精選商家貸款 前3期優利1.88％

    小白買房三關鍵 首選低自備新成屋
    外送平台會員年繳1079元還要收運費 網怒：平台把人當盤子
    2023/04/12 15:51

    外送平台會員年繳1079元還要收運費 網怒：平台把人當盤子
    foodpanda斗六「惡意棄單」又來了 消聲24小時再度狂訂宵夜
    2020/02/14 17:13

    foodpanda斗六「惡意棄單」又來了 消聲24小時再度狂訂宵夜

    還沒等到起漲訊號 保守的你需要防衰退組合
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播