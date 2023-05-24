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    「假消防大隊長」訂75個便當惡棄單 老闆霸氣全送清潔隊

    便當店依訂單做好75個便當，對方卻遲遲沒來取餐，也聯絡不到人。便當示意圖，人物、物品與新聞事件無關。（資料照）

    便當店依訂單做好75個便當，對方卻遲遲沒來取餐，也聯絡不到人。便當示意圖，人物、物品與新聞事件無關。（資料照）

    2023/05/24 23:57

    〔即時新聞／綜合報導〕花蓮一間便當店遭人假冒「中央消防隊」下訂75個便當，沒想到店家做好便當，訂購人卻人間蒸發，發覺遭惡意棄單的老闆，霸氣將便當全部送給清潔隊。

    綜合媒體報導，花蓮縣花蓮市一間便當店22日中午接到自稱「中央消防隊陳大隊長」的電話，指稱「中央消防隊」23日舉辦活動，當天中午、晚上各訂75個便當。業者說，接洽過程都有再三確認餐點品項、數量、取餐時間等資訊，對方也有索取估價單。

    沒想到23日中午，店家依約準備好75個便當，對方卻遲遲沒來取餐，也聯絡不到人，這才驚覺遭惡意棄單。便當店就在花蓮市公所附近，市長魏嘉彥得知後，立刻到場關心，聽到業者損失將近8000元，要買下被棄單的便當送給清潔隊，暖心老闆一聽，霸氣決定全部送給辛苦的清潔隊享用。

    業者無奈地說，事後查證，花蓮根本沒有「中央消防隊」，但當時是尖峰時段，店內繁忙，加上對方拿公家單位名義下單，因此放下警惕，沒有收取訂金和確認電話來源。警方正在調查中，也提醒大眾及店家，如果對方自稱是公家單位，更需要再三確認，同時收取訂金，以免造成太大損失。

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