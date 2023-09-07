高雄今年汛期以來20多起冷氣機火警 消防局曝原因這樣提醒

高雄今年5月汛期以來，發生20多起冷氣機火警。（市府提供）

2023/09/07 22:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今年5月汛期以來，發生20多起冷氣機火警，以分離式冷氣室外機居多，起火原因以線路問題為主，研判與降雨致環境溼度上升有關，且多數安裝使用逾5年以上。消防局提醒，下雨天水氣高，容易發生漏電、電線短路，應加強保養維護。

消防局說，起火位置主要在電源及內部配線，起火原因多以線路問題為主，分析受到環境溼度、使用頻率高、維護保養問題影響。

請繼續往下閱讀...

消防局比對火警發生日及高雄降雨情形，冷氣機火災發生前數日或發生當日均有降雨情形，凸顯環境溼度較高，容易造成電器產品故障，進而引發火災。

消防局說，尤其今年以來每日高溫屢破紀錄，冷氣設備使用頻率及時間較往年高且久，長時間運轉可能造成產品過熱，部分發生火警的室外機安裝位置排熱效果不佳，或是周遭堆放大量雜物，也容易造成熱蓄積，使冷氣設備故障或過負荷，導致火災意外發生。

消防局也發現發生火警的冷氣機均超過5年以上，起火原因與疏於維護保養有相當關連性，研判可能秋冬季氣溫涼爽時，疏於維護保養，氣溫上升時直接開啟使用，在溼度高及使用頻率高等狀況下，引發冷氣機火災。

消防局提醒，冷氣機應定期請原廠技師或廠商維護保養，若長時間未開啟，建議使用前先保養與清潔；使用中如發現異常，應立即關閉電源，請廠商維修。

消防局呼籲民眾購買有安全標章電器，定期檢查與保養維護，住家裝設火災警報器，確保火災發生時能及早發現，以降低傷亡與損失。

高雄今年5月汛期以來，發生20多起冷氣機火警。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法