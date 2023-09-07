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首頁　>　社會

台中民富市場晚間起火 8個攤位焚燬

消防人員控制火勢，清查共8攤商（攤位）焚燬。（警方提供）

消防人員控制火勢，清查共8攤商（攤位）焚燬。（警方提供）

2023/09/07 21:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕靠近台中市東區帝國糖廠的新民街民富市場，今天晚間6時許發生火警，約有八個攤位（攤商）焚燬，台中市警局三分局東區分駐所員警到場協助，有居民指出，起火前聽到劈哩啪啦的電線走火聲音，不過，台電卻說電線等設備完好，火警至晚間8時已經撲滅，無人傷亡，起火原因尚待中市消防局調查。

這場火警一度燃燒猛烈，但消防局馳抵之後，也很快控制火勢，財產損失尚待估計，無人受困亦無人傷亡，起火原因由消防局鑑定釐清。

消防人員很快撲滅火勢。（警方提供）

消防人員很快撲滅火勢。（警方提供）

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