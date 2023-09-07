毒品分裝場藏身高雄民宅日薪8千雇工 日產8千包牟利2千多萬

毒品分裝場藏身高雄民宅還日薪8千雇工，1天可產8千包被警攻堅瓦解。（民眾提供）

2023/09/07 13:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄2名毒品通緝犯逃逸失聯，竟躲到藥頭透天厝租處，協助蔣姓藥頭分裝毒品咖啡包，又招募了2名林姓工人協助搬運器材，高市警方也獲報附近居民抱怨外車違停，高市刑大調閱路口監視器，鎖定詹姓、陳姓通緝犯，警方攻堅逮捕陸續逮5嫌，通緝犯詹男、陳男落網，據了解，該分裝場採自動化生產設備，1天內可生產高達8000包的毒咖啡，粗估不法約2000多萬元。

據了解，該毒品分裝場藏身鳳山區的透天厝，由於深夜出入份子複雜，當地派出所也常被檢舉違停，且常有人搬運物品進出，警方組成專案小組，長期跟監追查，日前見時機成熟，由特警持長槍攻堅搜索，衝入屋內嫌犯鳥獸散，很快全被壓制地上就逮。

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刑大在現場查扣1310包毒品咖啡、K他命600公克，以及2800一粒眠毒品，毛重3000公克卡西酮，估計查獲的原料還可研磨分裝約上萬包毒品咖啡；蔣男等嫌原否認販毒，後來見鐵證如山，才坦承預備販毒，但堅稱還沒賣出。

據了解，毒品分裝場還以日薪8000元找人協助分裝，並採自動化生產，1天內可生產高達8000包的毒咖啡，粗估不法所得約2000多萬，現場另查獲外還有封口機、智能分裝機、包裝袋、電子磅秤、毒品混合原料、點鈔機及20多萬元，訊後將蔣嫌等5人依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

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