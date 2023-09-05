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為了「線上立破」獎勵 男警偽裝同志要網友帶毒品赴約再抓人

男警為了「線上立破」獎勵，偽裝同志要網友帶毒品赴約再抓人，新北地院依犯行使公務員登載不實文書罪，判處陳員2年徒刑、緩刑5年，並向公庫支付50萬元。（資料照）

男警為了「線上立破」獎勵，偽裝同志要網友帶毒品赴約再抓人，新北地院依犯行使公務員登載不實文書罪，判處陳員2年徒刑、緩刑5年，並向公庫支付50萬元。（資料照）

2023/09/05 19:42

〔記者王定傳／新北報導〕新北市海山警分局陳姓派出所警員，為了獲取「線上立破」行政獎勵，在手機交友軟體GRINDR或SKOUT，偽裝成同志或女性網友，與多名網友聊天，並要他們帶毒品赴約，再通知線上勤務的員警到場埋伏守候，以行跡可疑盤查進而查獲毒品，再謊稱是巡邏查獲的「線上立破」案，獲取嘉獎，新北地院審理後依犯行使公務員登載不實文書罪，判處陳員2年徒刑、緩刑5年，並向公庫支付50萬元。

檢方調查，陳員當時原本是海山警分局文聖派出所警員，2018年10月轉任同分局江翠派出所。

檢方調查，新北市政府警察局為激勵線上勤務（巡邏、守望、臨路檢、交通整理）警力，積極落實執行勤務，主動發現、當場查獲刑案犯罪嫌疑人，以提升刑案立即破獲數，有效打擊、消滅犯罪，維護社會治安，而於2009年即訂立「新北市政府警察局強化線上警力立即偵破刑案執行計畫（線上立破）」，各單位警員若符合該計畫，可報請新北市政府警察局審核，通過審核即可核發行政獎勵。

檢方調查，陳員為了行政獎勵，從2018年至2019年間，利用交友軟體GRINDR或SKOUT，偽裝為同志或女性網友用戶，與網友聊天，再請他們攜帶毒品赴約，隨後通知線上勤務的員警到場埋伏，以行跡可疑盤查，要網友同意搜索，進而以現行犯為由逮捕，再謊稱是因執行巡邏勤務時查獲，獲得嘉獎。

法官認為，陳員為謀取功獎，以不實理由登載於職務上所掌公文書，對警察機關公正的形象損害至鉅，惟念及他犯後均能坦承犯行，於偵查中確有積極配合，犯後態度良好，予以緩刑。

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