為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

嫌鄰居油煙味重 她檢舉逾50次反挨告判賠

陳姓婦人在家烹煮素食餐點竟被鄰居瘋狂檢舉逾50次，各單位稽查確認無違法後，她告贏鄰居獲賠1萬元。示意圖。（資料照）

陳姓婦人在家烹煮素食餐點竟被鄰居瘋狂檢舉逾50次，各單位稽查確認無違法後，她告贏鄰居獲賠1萬元。示意圖。（資料照）

2023/09/07 12:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓婦人在家煮素食餐點供外送，胡姓鄰居認為油煙味太重影響生活，向工務局、環保局、都發局等多個單位檢舉超過50次，但相關單位會勘後認定陳婦並無違法，陳婦怒告胡女亂檢舉求償10萬元，法官認為胡女確實已滋擾到陳婦生活，判她應賠1萬元。

判決指出，陳姓婦人原本經營素食餐廳，這兩年受武漢肺炎疫情影響，生意大不如前，她把店收起來後，聽取兒子建議，改在家做素食餐點，並利用外送平台招攬客源；同棟的胡姓鄰居，認為陳婦在家煮素食餐點造成油煙四溢，污染居家環境，多次抗議無效後，轉向各權責機關檢舉。

經統計，胡女向都發局檢舉陳婦違法營業7次、向環保局檢舉油煙逸散導致空污16次、向工務局檢舉公共走道堆放私人雜物、烹調素食26次、向警察局檢舉招牌占用道路3次，但各單位派員稽查後，都沒有發現陳婦有違法。

陳婦也不爽一再被政府單位上門「查水表」，怒告胡女亂檢舉求償10萬元，高雄簡易庭審理時，胡女說陳婦素食店搬到大樓後，家中即使沒有煮飯，就算關門還是有油煙，但她忘記自己有沒有檢舉過陳婦。

法官認為，各主管機關稽查後已確認陳婦無任何違規事由，且回復胡女，但胡女卻仍一再檢舉，確實已嚴重影響陳婦生活，判她應賠1萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「工寮」老家遭檢舉 賴清德舉兩大證據自清：新北市府可以去查
2023/09/07 10:17

「工寮」老家遭檢舉 賴清德舉兩大證據自清：新北市府可以去查
餐飲店家「太香」受不了 新北環局：屢遭陳情者優先納管
2023/09/06 21:52

餐飲店家「太香」受不了 新北環局：屢遭陳情者優先納管

好基金無懼鷹派鴿派
嘉義出現假律師騙取高額酬金 全國律師聯合會正面迎戰
2023/09/05 19:41

嘉義出現假律師騙取高額酬金 全國律師聯合會正面迎戰
不明壯陽藥被警緝 蝦皮：違規下架，配合調查
2023/09/04 16:40

不明壯陽藥被警緝 蝦皮：違規下架，配合調查

揭秘：年輕不代表身體年齡還年輕！
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播