嫌鄰居油煙味重 她檢舉逾50次反挨告判賠

陳姓婦人在家烹煮素食餐點竟被鄰居瘋狂檢舉逾50次，各單位稽查確認無違法後，她告贏鄰居獲賠1萬元。示意圖。（資料照）

2023/09/07 12:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓婦人在家煮素食餐點供外送，胡姓鄰居認為油煙味太重影響生活，向工務局、環保局、都發局等多個單位檢舉超過50次，但相關單位會勘後認定陳婦並無違法，陳婦怒告胡女亂檢舉求償10萬元，法官認為胡女確實已滋擾到陳婦生活，判她應賠1萬元。

判決指出，陳姓婦人原本經營素食餐廳，這兩年受武漢肺炎疫情影響，生意大不如前，她把店收起來後，聽取兒子建議，改在家做素食餐點，並利用外送平台招攬客源；同棟的胡姓鄰居，認為陳婦在家煮素食餐點造成油煙四溢，污染居家環境，多次抗議無效後，轉向各權責機關檢舉。

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經統計，胡女向都發局檢舉陳婦違法營業7次、向環保局檢舉油煙逸散導致空污16次、向工務局檢舉公共走道堆放私人雜物、烹調素食26次、向警察局檢舉招牌占用道路3次，但各單位派員稽查後，都沒有發現陳婦有違法。

陳婦也不爽一再被政府單位上門「查水表」，怒告胡女亂檢舉求償10萬元，高雄簡易庭審理時，胡女說陳婦素食店搬到大樓後，家中即使沒有煮飯，就算關門還是有油煙，但她忘記自己有沒有檢舉過陳婦。

法官認為，各主管機關稽查後已確認陳婦無任何違規事由，且回復胡女，但胡女卻仍一再檢舉，確實已嚴重影響陳婦生活，判她應賠1萬元，可上訴。

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