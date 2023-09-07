再興小學爆遭侵占4000萬！校董張光正、校長楊珩各150萬、20萬交保

台北市私立再興小學董事長張光正（前），訊後獲150萬元交保。（記者羅沛德攝）

2023/09/07 06:33

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市私立再興小學董事長張光正被檢舉挪用校方公款，將學生家長繳交給學校的「雙語教學」費用，部分存入私人人頭帳戶，金額超過4000萬元。台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處，依涉嫌各可處7年以下徒刑的公益侵占、洗錢等罪，搜索再興小學及涉案人住居所等12處，搜扣上千萬元現金，約談張光正、校長楊珩等9名教職員；漏夜複訊後，張光正以150萬元交保並限制出境及出海，楊珩20萬元交保。

其餘交保被告另包括，張的帳房梁嶼音以20萬元交保；總務主任陳韋文、會計主任歐秋伶，各10萬元交保；張光正助理兼司機陳海倫以6萬元交保、出納黃翊扉5萬元交保，其他2人獲請回，總計7人交保。

請繼續往下閱讀...

檢調獲報，2013年起到今年間，張光正等人涉嫌指使小學部教職員，將學生家長繳交的「雙語教學」等不包含在一般學、雜及註冊費內的「額外費用」，扣除開銷以後，剩餘的部分款項存入其人頭帳戶，10年來以「螞蟻搬象」手法，涉侵占學校公款至少4000萬元。據了解，張光正接受偵訊時，否認涉及不法。

檢調調查，再興小學有一般班及雙語班，一般班的每學期註冊費約6萬多元，交通費及書籍費另計，學校也設有雙語班，每學期除了既有的6萬元註冊費，家長還須另付4萬2000多元費用，此次被挪用的款項即來自這筆不計入一般註冊費，而須額外以「現金」或「支票」方式支付的費用。

檢調掌握，近10年來，再興小學雙語班每學期額外向家長收取的4萬2000多元費用，其中有部分款項未存放於學校的帳戶，反而存放在張光正的人頭私帳中；而身為校長的楊珩，雖未挪用公款，卻有在相關帳目文件上核章，因此也被檢方依被告身分約談。

私立再興中小學位於台北市文山區興隆路四段，是台北市老牌名校，有幼兒園、小學、中學及高中部，由知名教育家朱秀榮於1949年創立，政商界有不少名人校友，包括前海基會董事長辜振甫的兒女，台泥前董事長辜成允、現任台泥董事長的女婿張安平等人，前總統嚴家淦、馬英九的女兒，以及親民黨主席宋楚瑜的子女都是「再興人」。

台北市私立再興小學校長楊珩，獲20萬元交保。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法