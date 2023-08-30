涉侵占何明德行善團近7億善款 負責人夫妻各判刑6年2月

蕭豐彥夫妻於2021年3月案發後，在行善團辦公室受訪喊冤，自認善款用於社會付出。（資料照）

2023/08/30 15:32

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕何明德行善團負責人陳美智及其夫蕭豐彥被控侵占行善團捐款高達6億9570萬餘元，案經嘉義地院2年多審理，今天宣判陳、蕭共同犯公益侵占、洗錢防制罪，各處有期徒刑6年2月。其中，陳、蕭涉將捐款挪為己用，購買金融商品、保險等，分別在兩人及子女、媳婦與孫子名下，已獲法院裁定扣押6億9306萬餘元，及未扣案499萬餘等犯罪所得，均判決諭知沒收。

判決指出，陳美智為何明德行善團負責人，該行善團未經政府核准立案，並由其配偶蕭豐彥負責行善團財務處理；依「公益勸募條例」，未立案團體不得主動發起具有公益性質勸募收受捐款，亦不得被動收受公益募款。

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陳美智、蕭豐彥2人自2002年起迄今，以造橋、鋪路及施棺等善行名義，並透過各種管道，向社會不特定善心人士持續以收取現金、匯票及支票等方式募款，並將募款所得捐款存放於兩人及其子女、媳婦及4名未成年孫子金融帳戶，經統計這些帳戶自2002年起至2020年止累計收取捐款金額，達14億2203萬餘元。

判決表示，檢調於2021年3月搜索行善團發行最近一期文宣記載，陳、蕭兩人對善眾揭示行善團餘額，記載僅剩餘598萬8800元，惟依相關證據計算，14億2203萬餘元捐款收入，扣除文宣工程等支出7億2034萬元及文宣上記載行善團現有餘額598萬8800元後，尚有6億9570萬餘元，並未揭露記載於對外文宣內。

法官調查後，認為陳、蕭兩人將未揭露於文宣內之捐款收入，分散存放捐款，並陸續承保、購買金融商品、高額保險等方式，予以易持有為所有，而侵占入己。且接續於此期間內，以其自身及其子等家人名義，透過分散存放捐款、購買金融商品、高額保單等方式，掩飾、隱匿犯罪所得。

何明德行善團辦公室。（資料照）

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