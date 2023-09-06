竹科經理妻床戰房仲小王 自拍裸照叫陣

竹科經理妻床戰房仲小王，還自拍裸照叫陣。（情境照）

2023/09/06 16:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科陳姓經理發現妻子與不動產仲介小王有激情鹹濕對話，妻子不僅自承第一次跟小王嘿咻就讓他「口爆」、「吞精」，事後還不時自拍裸照性誘小王激烈床戰，陳男憤而對2人連帶求償200萬元，新竹地院判准40萬元。

陳男說，與張女結婚12年育有子女2名。去年10月起發現妻子對他態度丕變、不願跟他親近，且經常以手機與他人互傳訊息、臉上不時出現竊喜神情，後來發現妻子傳「你應該需要全身按摩」，並傳送自己躺在床上，以被子遮掩裸露上半身之照片，再傳「豪豪累累就是要福利的。」、「小紅快結束了開心。」、「豪豪快撲倒我。」、「想要跟豪豪壞壞，好想好想」等語。

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張女還傳「豪豪竟然第一次就在嘴裡…你壞。」、「那你之後還敢親我嗎？」林男回傳「要吞乾淨。」

陳男認為對話內容可知2人間已有多次合意性交行為，平時亦常以露骨文字對話，對話情境更透露出妻子正沉溺於與林男不正常男女關係中，憤而對2人連帶求償200萬元。

張女反控，110年底發現先生與其他女子有曖昧訊息來往，她因先生出軌而深受打擊，自此對婚姻產生不信任感。又因注射疫苗產生副作用不舒服，在身心承受極大壓力下，又需同時照顧2名子女，先生則推諉工作忙碌，她才會跟林男發生短暫感情。

林男說，陳男因懷疑他與張女有染，遂指示弟弟與3名男子去他工作地點喧鬧；又強迫他到陳家對他叫囂辱罵不止，陳男弟弟還打他，害他丟了飯碗。

法官認為2人間對話內容用語親暱，涉及互為情愛表達、性邀約、對性行為過後的討論，張女更傳送僅以被單遮掩胸部而裸露上半身或裸露大腿等引人遐想的自拍照給林男，足以證明2人間顯有逾越一般異性朋友交往之通常範圍至為明顯。

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