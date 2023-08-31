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「對你姐不是虛情假意」 小王戀人妻真情告白成鐵證判賠

張姓人妻與余姓男子交往甚密，有牽手、擁抱、親吻、撫摸、出遊等行為，被丈夫求償100萬元。新北地院法官判賠20萬元，可上訴。（情境照）

張姓人妻與余姓男子交往甚密，有牽手、擁抱、親吻、撫摸、出遊等行為，被丈夫求償100萬元。新北地院法官判賠20萬元，可上訴。（情境照）

2023/08/31 18:24

〔記者王定傳／新北報導〕張姓人妻與余姓男子交往甚密，有牽手、擁抱、親吻、撫摸、出遊等行為，即使面對張女妹妹的規勸，余男仍回說：「畢竟對妳姐的感情，絕不是虛情假意」等，張女丈夫發現後氣憤向2人求償100萬元，新北地院法官認定2人所為已侵害張女丈夫配偶權，判賠20萬元，可上訴。

張女丈夫提訴主張，去年7月間，他在使用張女手機時，赫然發現張女與余男往來紀錄，再經多方查證後，才知道張女早已背叛家庭與婚姻，2人有牽手、擁抱、親吻、撫摸、互稱男女朋友、多次出遊、親密合照等不正當交往行為，且東窗事發後，2人不僅未見悔意，甚至變本加厲，因此求償100萬元。

對此，張、余2人辯稱，張女與其夫的關係已名存實亡，而張女與余男原本只是網友關係，因張女遭受家暴而向余男訴苦，並說她與其夫之間僅存一紙結婚證書，余男基於同情、擔憂張女，及為了轉移痛苦、鼓勵張女活出自己的自信，才會以言語慰藉，讓她覺得並非是她個人的過錯，她也是一個值得被愛及受保護的好女人，但2人只有言語上互相慰藉，並未發生性行為。

由於張女丈夫並提出2人擁抱、貼臉、余男將手伸入張女後背衣服內撫摸等畫面，以及張女妹妹質問余男：「和一個已婚婦女交往，不算破壞人家家庭？」以及她予以規勸，余男卻回說：「畢竟對妳姐的感情，絕不是虛情假意」等對話記錄等證據；法官審理後判定2人所為已侵害張女丈夫配偶權。

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