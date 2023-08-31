綠帽夫感謝小王「坦白從寬」 讓他賠1元就和解

綠帽夫感謝小王坦白，只讓他賠1元就和解。示意圖。（記者黃佳琳攝）

2023/08/31 13:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕已婚的林姓女子與有姻親關係的大壯（化名）發生2次性行為，林女要求大壯幫忙掩蓋她與阿強（化名）的姦情，大壯不肯，還把林女出軌的事告訴林女丈夫許男，許男原諒大壯，只讓他賠「1元」就簽下和解書，但對於老婆出軌的事，許男怒告林女求償30萬元，法官根據林女和大壯的對話紀錄，判她應賠10萬元。

判決指出，林女和許男結婚14年，期間雙方偶有磨擦，去年1月，林、許吵架，林女負氣離家跑去大壯家借宿，但大壯早就愛慕林女20多年，在林女默許下，兩人第一次發生性行為，事後，兩人還討論起「性冷感」、「天生神力」等私密話題。

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去年3月，林女和許男又吵架，林女再度借宿大壯家，兩人又嘿咻一次，幾天後，林女找上大壯，希望他能出面幫她掩蓋她與另名男子在一起的事，大壯拒絕後，直接連絡許男，不但自爆他和林女發生性行為的事，還把許女要求掩護另名小王的事都說了出來。

許男感謝大壯「無私」，不但原諒他，兩人還簽下「1元」的和解書，事後，許男不但跟林女提離婚，還怒告求償30萬元；高雄地院審理時，林女否認婚外情，辯稱許男收了大壯1萬元，兩人不知有何秘密協議，才會做偽證害她。

法官傳喚大壯出庭，大壯出示他與林女的對話紀錄，證明兩人確實有發生過親密行為，且他說當時自認害許男婚姻破裂，才會又補1萬元給許男；法官認為，如果許男要大壯幫他作偽證，應該是許男要給大壯錢，而不是大壯給許男錢，加上對話紀錄中確實有逾越男女交往分際的關係存在，因此認定林女侵害許男配偶權，判她應賠10萬元，可上訴。

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