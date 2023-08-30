YouBike之狼再被「清」出一案 強盜未遂判2年8月

「YouBike之狼」熊宗南另被查出對女子強盜未遂，遭士院依法判刑2年8月。（資料照）

2023/08/30 19:46

〔記者溫于德／台北報導〕已被判刑定讞的「YouBike之狼」熊宗南，另被查出去年9月尾隨一名女子，再從後方環抱企圖搶走後背包失敗，士林地院認定熊男犯強盜未遂罪，判刑2年8月；可上訴。

熊男之所以被稱為「YouBike之狼」，是因為他去年9月13日騎著偷來的YouBike，一路從北市光復北路、八德路四段至市民大道上，隨機對在人行道行走的女子襲胸、摸臀，僅2個小時就有5人受害。

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後經警方調查，發現熊男從去年9月7日起，短短7天內在松山、大同、中山、大安、信義、南港、士林等7個行政區，都是騎著YouBike閒晃，隨機對年輕女子下手襲胸、摸臀，共有14名女子受害，其中1人是未成年女學生，還包括9月8日凌晨在大安森林公園人行道對年輕女子襲臀，行徑大膽。

台北地院審理熊男伸鹹豬手的犯行，依13個性騷擾罪、每罪判刑4月，合併判熊男1年4月徒刑，可易科罰金48萬元，另對他性騷擾女學生犯行判刑7月，不可易科罰金；高等法院駁回上訴定讞。

熊男再被查到去年9月11日深夜時許，在路上見女子獨自行走，他決定從後方環抱，並伸手摀住女子的口鼻以防求救，再出手拉住後背包，幸女子拉住後背包，他才沒有得逞。

檢警調查時，熊男坦承犯行。然而，士院審理時，他面對是否有強取女子身上的藍色背包？強取過程為何？給出截然不同的回答。

士院根據女子明確的供稱，得知女子與熊男並非熟識的朋友，怎麼可能如熊男所稱：「只是在戲弄女子」，更何況是在夜深人靜的巷弄內，依法對熊男做出判決。

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