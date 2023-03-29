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    單車之狼1週伸爪襲胸14女 辯「就是想摸女生」判關

    熊姓男子在北市街頭連續襲胸襲臀性騷擾女性被害人。（資料照）

    熊姓男子在北市街頭連續襲胸襲臀性騷擾女性被害人。（資料照）

    2023/03/29 16:42

    〔記者張文川／台北報導〕35歲熊姓男子，去年9月上旬連續在台北市騎腳踏車隨機鎖定年輕步行女子尾隨犯案，趁超越時伸出狼爪襲胸或襲臀，得逞後還會歡呼自嗨揚長離去，警方逮人後，清查他在一週之內性騷擾14名被害人，其中1女尚未成年。台北地院依1件對未成年人性騷擾罪判處7月徒刑且不得易科罰金；另13件各判4月，合併執行1年4月得易科罰金48萬元。可上訴。

    台北市松山警分局循監視器逮到熊男後，清查發現他連續犯案，且居無定所，有逃亡、再犯之虞，檢方聲請預防性羈押獲准，起訴後延押至今，北院宣判時，同步裁定繼續收押2個月。

    松山警方去年9月13日密集接獲性騷擾報案，在光復北路、八德路、東寧路、市民大道沿路人行道，先後有5名女子遭一名騎YouBike單車的男騎士，從側面經過時伸手襲臀、襲胸性騷擾，被害人遭襲後錯愕之際，惡狼還會高聲歡呼、回眸噁笑，甚至哼著歌加速騎車逃逸。

    警方循監視器畫面，2小時後在延壽街逮獲熊男，擴大清查發現自同月7日起，在台北市區報案的14件類似案件，都是熊男犯案，經常一天連犯2、3起。

    熊男在警詢、檢方偵訊時坦承自己就是監視畫面中人，坦言「就是想摸女生，我是故意的」。但法院審理時，他改口說是不小心碰到的，辯護律師要求逐一勘驗影片，和被害人指認，以確認都是熊男所犯，且是故意為之。

    合議庭法官勘驗影片，確認是熊男，還曾數度拍到他在現場徘徊尋找目標，而被害人對於熊男犯案時長髮、衣服不潔類似遊民的外形特徵，也指證歷歷，且熊男警、偵詢期間也已承認，認定起訴的14件皆罪證確鑿。

    北院認定熊男為逞一己私慾，騎乘腳踏車任意尋找對象，出手性騷擾隱私部位，毫不尊重他人身體之性自主權，對被害人造成身心傷害，14罪依法量刑，其中對1名少女犯案部分，加重判刑7月不得易科罰金。

    熊姓男子在北市街頭連續襲胸襲臀性騷擾女性被害人。（資料照）

    熊姓男子在北市街頭連續襲胸襲臀性騷擾女性被害人。（資料照）

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