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    首頁　>　社會

    女同事遭解僱落單回家 色男假安慰摸臀捏胸

    示意圖

    示意圖

    2022/12/21 07:09

    〔記者鮑建信／高雄報導〕某安養機構男張姓員工下班途中，見遭解僱同事小芬（化名）落單心情不佳，上前攀談假藉安慰之際，卻涉嫌摟腰並撫摸臀部、捏胸，被高雄高分院依強制猥褻罪，判處有期徒刑10月，可上訴。

    判決書指出，張姓被告與被害人小芬均為高雄市某家安養機構同事。2020年4月9日晚上6點，張見小芬下班後獨自在路上行走，於是上前攀談、安撫，途中經過一處公園前，涉嫌強行撫摸她臀部及抓捏胸部。

    小芬隨後向警方報案，張男依強制猥褻罪嫌移送橋頭地檢署偵辦並起訴。

    張嫌辯稱，當天看小芬獨自回家太危險，就牽腳踏車陪同她走路回家，途中因她被解雇而心情低落，就有拍其頭部、肩膀及背部加以安撫，否認觸摸其胸部及屁股。

    小芬則說，張男牽腳踏車追上來，走在她外側時，一隻手牽車，另一隻手摟她腰並摸胸部、屁股，當時覺得很奇怪，就把他的手推開並出言制止，但他卻置之不理繼續摸。

    1、2審法官調查，案發隔天，被告曾傳訊息說：「昨天是看你無助很可憐…我一時難過幫你當作像自己的妹妹一樣…希望你不要害我，不要亂講話把事情越鬧越大」、「對不起，可不可跟你和解，不要亂告我，我跟你道歉，撤銷告我」等語，雖然未提猥褻情事，但確因肢體接觸，造成小芬不適而表達歉意，因此判決有罪。

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