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    北市單車狼沿路亂伸狼爪 一週性騷15女

    熊姓男子涉嫌在北市街頭連續襲胸襲臀性騷擾女性被害人。（記者姚岳宏翻攝）

    熊姓男子涉嫌在北市街頭連續襲胸襲臀性騷擾女性被害人。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/09/14 13:55

    〔記者姚岳宏／台北報導〕34歲熊姓男子昨天騎乘偷來的YouBike單車，沿路自光復北路11巷口往八德路四段、東寧路至市民大道，沿途以徒手襲臀、襲胸方式，性騷擾6名被害人，警方獲報根據監視器畫面，兩小時後在延壽街一帶逮人，經清查，熊男從本月8日開始，他在台北市至少犯下15件類似案件，熊男落網時供稱，他控制不了自己，騎車經過才會伸手摸女生，警詢後依竊盜及性騷擾防治法送辦。

    松山分局松山派出所昨天中午12時47分至2時許，陸續接獲女性民眾報案，稱遭1騎乘腳踏車之不明長髮男子徒手觸摸性騷擾，立即派員到場查處，另調派人員調閱監視器畫面，鎖定犯嫌特徵，由分局勤務指揮中心同步通報各單位線上警力加強攔檢盤查。

    警方在下午3時30分，在松山區延壽街371號前追緝犯嫌熊男到案，據瞭解，熊男無業且居無定所，並無就醫相關手冊，警方為求審慎，通報婦幼警察隊清查，發現熊男從9月8日起至13日止，在北市涉及15起性騷擾案件，騷擾態樣均為騎乘腳踏車隨機觸摸被害人。

    警詢後依違反性騷擾防治法及竊盜罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並建請聲請預防性羈押或核發強制處分命令，其他性騷部分正由婦幼隊徹查並報請婦幼專責檢察官指揮偵辦。警方呼籲，如民眾遇人身危害，務必即時報案，以利警方偵處，為保障身體自主權，請勇於舉發不法侵害。

    熊姓男子涉嫌在北市街頭連續襲胸襲臀性騷擾女性被害人。（記者姚岳宏翻攝）

    熊姓男子涉嫌在北市街頭連續襲胸襲臀性騷擾女性被害人。（記者姚岳宏翻攝）

    警方循線逮熊男。（記者姚岳宏翻攝）

    警方循線逮熊男。（記者姚岳宏翻攝）

    警方循線逮熊男。（記者姚岳宏翻攝）

    警方循線逮熊男。（記者姚岳宏翻攝）

    熊男偷來的YouBike單車。（記者姚岳宏翻攝）

    熊男偷來的YouBike單車。（記者姚岳宏翻攝）

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