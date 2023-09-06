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台中北屯區今年死亡車禍15起 8個重劃區佔一半已加強執法

台中市北屯區今年迄8月底，共發生15起死亡車禍，8個新興重劃區就佔了快一半。（警方提供）

台中市北屯區今年迄8月底，共發生15起死亡車禍，8個新興重劃區就佔了快一半。（警方提供）

2023/09/06 13:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區今年迄8月底，共發生15起死亡車禍，其中十四期重劃區等8個新興重劃區就佔了快一半，經分析，重劃區道路筆直寬闊但交通標誌、標線未完善，造成交通事故件數成長，轄區警方今天說，即日起已規劃優勢組合警力在各重劃區加強執法，保障民眾生命、財產安全。

第五分局表示，北屯區新興重劃區眾多，共有十四期重劃區、單元8、單元12、單元13、單元14、水湳經貿園區、廍子區段徵收及北屯機場捷運特區等8個新興重劃區，因重劃區人口遽增往來車流增加、道路筆直寬闊但交通標誌、標線未完善，造成交通事故件數成長，近期更是連續發生死亡車禍，顯示出重劃區的交通安全疑慮。

統計今年初至上月為此，非重劃區共發生8起死亡車禍，上述8個重劃區則發生7起佔了快一半，事故原因闖紅燈3起，支道未禮讓幹道2起，未依規定兩段式左轉及未注意車前狀況各1起，經針對各項事故原因深入分析，研擬交通工程改善建議提報交通局改善，也加強各項交通安全及防禦駕駛宣導，期有效降低交通事故。

該分局同時結合9月份「交通安全月」，即日起至9月30日期間，規劃優勢警力在各重劃區實施「防制重劃區交通事故強化執法」，針對「酒後駕車」、「闖紅燈及紅燈右轉」、「超速行駛」、「不暫停讓行人優先通行」、「機車未依規定兩段式左轉」及「行經設有停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌之交岔路口，不依規定停讓」等6項違規加強取締。

分局長陳松寅呼籲，民眾外出、通勤時，應遵守交通法規，養成行經路口「慢、看、停」）和防禦駕駛觀念，此次加強交通執法目的，是喚起民眾安全意識並提升安全知能，遵守交通法令的規定，以減少或降低用路人使用道路之風險，讓民眾有一個安全的用路環境，保障民眾生命、財產安全。

五分局即日起在8個新興重劃區加強執法。（警方提供）

五分局即日起在8個新興重劃區加強執法。（警方提供）

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