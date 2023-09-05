劍道社學長醉逼女隊員「同睡一床」 觸犯強制未遂罪判刑

中部某高中劍道隊萬姓學長2021年底北上比賽時強行要與女隊員同睡一張床，逼得女隊員不斷退讓。（示意圖）

2023/09/05 17:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕中部某高中劍道隊學長的萬姓男子（已成年），被女隊員指控，2021年底北上比賽時，強行要與女隊員同睡一張床，他自行爬上床，不斷靠近女隊員，逼得女隊員不斷退讓，最後坐在椅子上等候天亮，台中地方法院審理時，他宣稱比賽一整天，身體有點累，就躺女隊員床上睡著了，台中地院依成年人對少年（少女）犯強制罪未遂，判刑5月，可易科罰金，緩刑2年，條件是提供40小時義務勞務。

判決書指出，萬男是劍道隊學長，於2021年12月5日清晨，因該校劍道隊北上比賽，入住北市一家旅館，他卻在喝酒之後，進入一位女隊員居住的865號房，先與女隊員小芳（化名），在床邊聊天時，他說，自己房間床鋪不夠，不想回房間打地鋪，希望與小芳同睡一張床。

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小芳當場拒絕，萬男卻身體不斷逼近，欲迫使小芳躺下與他同睡，而以此強暴方式，要求小芳行此無義務之事，小芳因此被逼退至床頭櫃旁，因恐自己躺下後將遭遇不測，遂將萬男用力推開，萬男始未得逞後，逕自睡在小芳床上，小芳退至床邊椅子等候天亮。

檢警偵查時，萬男承認有摸小芳的手，但矢口否認有何上述犯行，辯稱自己比賽一整天，身體有點累，就躺在小芳床上睡著了，中檢認為，萬男雖涉嫌強制猥褻、性騷擾防治法的意圖性騷擾等罪嫌，但並無明確證據，僅依故意對少年（少女）犯強制罪未遂起訴。

台中地院審理時，萬男坦承犯行，並與小芳達成調解、履行賠償，法官認為有所悔悟，應能知所警惕，而無再犯之虞，據此判決徒刑5月，可易科罰金與上訴，緩刑2年，條件是提供40小時義務勞務。

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台中地院對強行要與女隊員睡覺的萬姓學長，依強制罪未遂判刑5月，緩刑2年。（記者張瑞楨攝）

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