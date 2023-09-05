台鐵局「台鐵捷運化計畫」疑案 北檢查無弊端不起訴10人

台北地檢署調查3年多，認定罪證不足，還涉案人清白，今將10名被告不起訴。（資料照）

2023/09/05 11:04

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣鐵路局台北工務段前段長周祖德、新竹工務分駐所職員林昭正，被控於承辦「台鐵捷運化計畫」案時，涉嫌圖利得標廠商華盛營造負責人；台北地檢署調查3年多，認定罪證不足，還涉案人清白，今將周祖德、林昭正、標案監造人建築師盧星宏、華盛營造負責人蘇成達等10人不起訴。

本案起源於2008年，台鐵局辦理「台鐵捷運化計畫（新豐站場改建工程土建）」，由國恭營造以1億980萬元得標，後來國恭履約進度落後達30.77%，台鐵局遂於2009年10月8日終止契約，並將尚未施作部分重新發包。台鐵局根據監造單位盧星宏事務所提出的會勘結論，於2009年12月重新招標「第二期標案」，由華盛公司以1億元得標。

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周祖德、林昭正被控，涉嫌於台鐵局的第二期標案中，浮報價額、數量，並由林昭正於台鐵局開發的AA會計系統內，浮編437萬4864元預算，圖利得標廠商華盛公司，損害台鐵局的利益，連帶也使得負責監造並製作「監造日報完成數量表」的建築師盧星宏，惹上偽造文書等官司。

不過，檢方調查後，未發現周祖德有參與第二期標案工程的預算編列與審查，周因台鐵局主計單位對於林昭正所編列的預算有疑慮並要求說明，周才指示林撰寫上簽內容。

另外，第二期工程契約，是根據實作數量計價，並委由監造單位審查工程項目、數量，提送台鐵局計算，因此發包數量僅為「預設」，發包數量與金額，並不一定是承包廠商最終可領得的款項；而此案也沒查出林昭正與華盛公司之間有何勾結情事，難僅以預算編列出現數量不正確，即推論林涉有浮報價額等不法情況。

檢方考量全案罪證不足，也查無台鐵局官員與廠商之間有涉及勾結等不法行為的事證，因此將所有被告全都不起訴。

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