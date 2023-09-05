聯合報刊載「南海工作會議記錄」 北檢：確為造假文件

民進黨立委參選人吳崢（右二）、謝佩芬（左二）等人，今年7月18日向台北地檢署告發聯合報撰稿記者涉嫌偽、變造公文書等罪。（資料照）

2023/09/05 09:46

〔記者錢利忠／台北報導〕針對聯合報報導《還原始末…南海會議確曾觸及生物戰劑議題》，行政院指其中部分內容有多處明顯謬誤，「甚至明顯類似中國黨政一體思維，造假情形可見一斑」，事後聯合報高姓撰稿記者因此被告發偽造文書等罪；台北地檢署認定，聯合報刊載的「南海工作會議紀錄」確為消息來源提供造假文件，不過記者有查證，今將高男不起訴。

關於消息來源，高男庭訊時供稱，該會議紀錄來自他一位認識多年且信任的朋友，該名友人以前也是記者，跑過政治線，現已從商，不便透露其身份，因該友人過去的報導內容、消息都很正確，他很信任對方，他對於該會議紀錄的內容，比較專注在「P4實驗室」上，其他部分只大約看過，所以對於一些用語沒有太斟酌，因他信任消息來源，所以他認為該會議紀錄是真的。

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至於該會議紀錄是在何處及何時取得，高男庭訊時則稱，今年7月5日或6日，他在該名友人位於台北市的工作室內取得，當時他有問友人如何取得該會議紀錄，友人僅說是在政府部門工作的朋友提供的，但無法透露其身分，他基於對友人的信任，也沒再追問，他報導該篇報導前，有向國防部軍事發言人查證關於生物戰劑一事，發言人回覆「沒有研發生物戰劑」，他遂將該會議紀錄的部分內容傳給發言人，而發言人回覆時僅稱「沒有要研發」，但未評論他提供的文件真偽，因他關注的焦點只在P4實驗室，所以報導刊出前，僅向國防部查證。

北檢於不起訴書上明確指出，聯合報報導所引用的「南海工作會議紀錄」，其會議記錄格式與「行政院院本部形制規範作業規範」所定的專案會議紀錄格式不符，且內文中有關「國防部發言」等文字運用，例如使用「坦克」、「各軍總部」、「軍火採購」等，均非國軍常用之軍語，且國軍落實行政中立多年，不會如共軍般，使用「本黨」做發言詞。

檢方查出，高男雖曾於報導刊登前，兩度向國防部軍事發言人查證，但細究高男所提出的查證對話紀錄可知，高男「並未將該會議紀錄的完整4張翻拍照片傳給發言人」，而是針對該會議紀錄有關美方要求我國研發生物戰劑的相關內容進行詢問。

檢方認為，高男並未明確提示其手中所掌握有關該會議紀錄的4張翻拍照片，給國防部軍事發言人辨識，也未具體詢問該會議紀錄文件的真偽，其查證過程尚難謂充分、周全。

不起訴書提及，高男取得的會議紀錄，第1頁文首即載明會議的名稱、日期及主席，會議主席為當時擔任行政院長的蘇貞昌，且為跨部會議；依高男長期從事政治記者工作之資歷，當可知悉此為行政院層級之會議，且高男撰寫該報導所憑依據，乃是他所取得的該份會議記錄，因此該會議紀錄的真偽、內容是否正確，應屬報導刊登前，應予查證事項。

北檢指出，高男於報導刊登前，僅向國防部軍事發言人查證，卻未進一步向召開會議的行政院查證有無「南海工作會議」及該會議紀錄文件的真偽，因此高男報導前的查證，尚有疏漏。

檢方認為，高男主觀上應是信任其消息來源所提供文件的正確性，才撰寫該報導，且相關報導中亦有平衡刊登政府相關部門的回應，雖然就會議記錄文件真偽的查證作業有疏失，但尚難據此認定高男主觀上有偽造文書的犯意，因此將高男不起訴。

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