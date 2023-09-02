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保全連續上班42天中風過世 職前患病負40％責任

徐姓男子在台塑王氏昆仲公園當大夜班保全員，連續上班42天過勞死亡。（資料照）

徐姓男子在台塑王氏昆仲公園當大夜班保全員，連續上班42天過勞死亡。（資料照）

2023/09/02 10:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕徐姓男子被保全公司派駐到高雄市前鎮區「台塑王氏昆仲公園」當大夜班保全員，不但連續工作長達42天，加班時數更比法定時數超標1.5倍，徐不幸在工作現場昏倒，送醫後宣告不治，他的81歲老母淚送愛子，並向保全公司提告求償149萬餘元，法官認為徐男就職前就患有高血壓，本身也應負40%責任，判保全公司應賠89萬餘元。

判決指出，徐姓男子2020年6月到保全公司任職，同年11月27日上午6點多，徐男在公園昏倒，經送醫搶救3天後不幸過世，死因為出血性腦中風。徐男的母親認為，兒子發病前連續42天出勤大夜班，每日工時為10.5至12小時，因超時工作、夜班工作、連續工作，工作負荷顯然過重，提告向保全公司求償149萬餘元。

高雄地院審理時，保全公司辯稱，徐男白天班的工作內容只有負責信件收發，人員及車輛進出管理，公園巡視等，晚班工作則只有夜間上鎖、每兩小時工作巡視，中間的時間都屬於備勤，可以自由休息，實際上休息時間超過1.5小時，工作負荷並無過重，強調是他自己本來就有病，死因跟過勞無關。

法官檢視徐男的出勤紀錄，發現他死亡前一個月加班時數長達107.5小時，已超過法律所允許的46小時甚多，且公園雖然晚間會上鎖，不代表保全除巡視外，就無須執行監視性工作，否則夜間上鎖即可，又何須保全人員巡視？加上夜間人流稀少，若有狀況，保全須一人承擔，即使可以呼叫支援，但也是緩不濟急，工作壓力未必較輕。

不過，徐男到保全公司任職前有去醫院體檢，他的身高166公分、體重87公斤、BMI32、腰圍100公分，屬肥胖體態，且受檢當日量測血壓213/132mmHg顯著偏高；法官認為，徐男出事前已連續12天從事夜班工作，對於已有舊疾的他來說，更是加重身體負擔。

因此，法官認為徐母請求的149萬餘元合理，但考量徐男自己本身就患有高血壓，到公司報到填寫個人健康資料時，在個人身體狀況的高血壓欄位上勾「無」，徐男本身也要對自己的死因負40%責任，因此判保全公司應賠89萬餘元，可上訴。

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