彰警10天抓102名詐欺犯 查扣千萬透天厝、400萬名車

彰化縣警察局10天共查獲102名詐欺犯，查扣市價高達400萬元的賓士AMG E300。 （警方提供）

2023/09/01 16:38

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局從8月21日至8月30日執行為期10天的「全國同步打擊詐欺專案行動」，共查獲102名詐欺犯，查扣現金155萬餘元、市價上千萬元的透天厝與市價高達400萬元的賓士AMG E300，總計查扣不法所得價值達1485萬餘元。

彰化縣警察局刑警大隊副大隊長張安進指出，8月21日至8月30日執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，總計查獲機房2件3人、集團17件98人、涉詐「臉書帳號」販售商1件1人，10天內就查獲102名詐欺犯；查扣現金155萬餘元、房屋1棟、車輛1部，總計查扣不法所得價值1485萬餘元；另今年1至8月，警方結合金融機構臨櫃攔阻民眾遭詐騙共640件，攔阻率72.32%，攔阻金額達2億7539萬餘元，有效保住民眾荷包，打詐、阻詐成果豐碩。

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張安進指出，他們查扣的透天厝市價達1030萬元，賓士AMG E300 車市價則高達400萬元，另查扣100萬元現金，持續溯源偵辦中。被查扣的透天厝與賓士車未來是否進入拍賣程序，將由法官來判決是否將拍賣所得歸還被害人。

刑警大隊統計，造成民眾財損最高的是「假投資詐騙」，詐騙集團常透過臉書、IG、私人LINE群組招募投資客，這些大家慣用的臉書或LINE社群軟體，上面顯示的名稱及肖像照片都是可以任意修改成跟投資領域相關的名人。警察局長張國雄提醒民眾不要相信。投資方式要慎選，只要聽到快速回本、保證獲利、穩賺不賠等話術，一定就是詐騙，千萬不可聽信網友、投資老師、助理的建言投資!切記不加入網路標榜名人投資的群組，就能遠離詐騙。

彰化縣今年全國同步打詐專案成效良好，屢獲佳績，縣長王惠美日前還頒獎表揚近期協助攔阻詐騙有功人員，提振同仁士氣，鼓勵大家繼續守護縣民財產安全。

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彰化縣今年全國同步打詐專案成效良好，縣長王惠美（左8）頒獎表揚近期協助攔阻詐騙有功人員。 （警方提供）

彰化縣今年全國同步打詐專案成效良好，縣長王惠美（左6）頒獎表揚近期協助攔阻詐騙有功人員。 （警方提供）

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