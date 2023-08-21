竹科供應商痛失鉅款》政府努力打詐 民眾也有責任

警方提醒網路交友拒絕匯錢、投資免談。（記者姚岳宏翻攝）

2023/08/21 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕竹科林姓供應商誤信假投資，詐團女助理使出嗲聲攻勢，騙走林男三四五○萬元；警方統計，目前財損金額居首位的假投資詐騙案，已從五月份的五億餘元，降低為三億二千餘萬元，警方表示，防止詐騙，除了政府努力，民眾自身也有相對責任，呼籲民眾投資時要特別謹慎，沒有白吃的午餐，也不要認為「自己絕不會被騙」，反而成為待宰羔羊。

警政署統計，目前詐騙件數最多者，仍是「假網購」詐騙，但金額普遍不高，排名第二的是「假投資」詐騙，案件數雖僅佔四分之一左右，但財損金額卻佔全般詐欺財損金額高達五成以上。

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警政署表示，在五月份行政院打詐綱領一‧五版發布前，假投資詐欺案件數為九六一件，佔全般詐欺案件二五．八八％，財損金額為五億三一五萬餘元，佔全般詐欺財損金額六○．五四％。

自打詐綱領一．五版修正實施，透過各方努力，七月份假投資詐欺案件數雖仍維持平盤，但財損金額已降至三億二二八八萬餘元，佔全般詐欺財損比例為五四．三三％；警政署指出，顯見假投資詐欺案件，比起年初時的逐月攀升，透過各項打詐策略已初步獲得控制。

刑事局資深警官表示，現今因為電信、網路之自由化與全球金融交易多元化，詐騙集團會利用資、通訊科技以及金融便利性，不斷衍生新型態的詐欺手法，尤其是投資詐騙，除了政府有責任從法制面、組織面及技術面著手，從行政前端及查緝後端一起努力打詐外，民眾自身也有相對責任。

警官說，根據以往經驗，遭詐騙者並無明顯的年齡、學歷、智商區隔，假投資詐騙手法經常以「輕鬆賺錢」以及「保證獲利」等噱頭吸引民眾落入詐騙陷阱，須知投資一定伴隨著風險，天下沒有白吃的午餐，別想要不勞而獲而賺取高額報酬，只要貪心就容易落入詐騙者的圈套。

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