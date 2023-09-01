台南「最美陣頭」爆恐怖狼教練！對多名少女伸魔爪

立委陳亭妃、人本教育基金會今日偕同多位受害者，於立法院舉行「杜絕權勢性侵，是我們大家的事」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2023/09/01 13:12

〔記者楊丞彧／台北報導〕台南市「東方藝術團」被媒體譽為「最美麗陣頭」。然而，光鮮亮眼的陣頭背後，卻在許多人青春時期留下一輩子的傷痕。負責武術指導的朱姓教練被多人指控，曾在她們國高中時期藉勢性騷擾甚至性侵，有受害者在記者會現場泣不成聲。受害者控訴，很多人都曾想要輕生，「因為我們不知道，我們的夢想在哪裡了」，盼朱姓教練付出代價。今年7月朱姓教練則透過律師發表聲明稿，稱因教學上沒有考慮到男女有別，可能致使誤解，而被認定是性騷擾。

民進黨立委陳培瑜與陳亭妃今（1）日與人本教育基金會、勵馨基金會及台南應用科技大學舞蹈系教授戴君安陪同5名受害者出面召開記者會，揭露朱姓教練多年來的惡行、團內的共犯結構，以及10多年來銜著傷生活之痛。她們也呼籲台南家長謹慎思考，是否別再把小孩送進「東方藝術團」，以免成為下一個受害者。

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受害者Y表示，在20年前高一時，某次朱男稱可以順道載一程，製造兩人獨處機會。而在車上，朱男藉口她的褲子髒了，要她換一下褲子，「難道教練要幫妳脫褲子嗎？」沒想到朱男不顧她拒絕，竟逕行強行脫她褲子，讓她飽受驚嚇。說到此時，Y已泣不成聲。

Y表示，朱男會以「當小老師」或「培訓教練」為由招攬舞蹈系學生。而因為舞蹈職涯較窄，很多人擔心畢業後就業，因此對他言聽計從，想說「有個機會是機會」，會非常努力留在他那邊。

Y泣訴，這件事藏在她心底好久好久，也從沒跟其他人說過。最近看到新聞報導後，她終於知道自己不是一個人，終於可以把這件事說出口。她也控訴，當初另一位教舞的陳姓老師，不斷護航朱男，稱他「已經比以前改很多了」。Y痛批，那在「改很多」之前，朱男的行徑又是如何？

Y說，大家20年後才敢講出來，這中間的人生過程經歷多少煎熬，不敢跟爸媽說，也不敢跟同儕講，害怕會遭排擠，「誰來還我們一個公道？」

受害者W表示，在國三那年，朱姓教練藉口要幫她「喬筋骨」，要她把外衣脫掉，甚至動手硬脫，按摩按到她的私密部位。有次廟會接陣，朱男說要幫她看腿，並不顧拒絕按壓到私密部位，讓她從此都相當緊戒。

W提到，有次朱男藉口要幫她出戴牙套的錢而強吻未遂，她向老師反映，結果卻遭「告密」，朱男之後對她態度丕變，不斷對她進行霸凌與批評，最後她受不了而離開。她說，最令人難過的是，她最信任的舞蹈老師沒跟她站在一起，反而去告密傷害她，「希望這些人都受到報應」。

有名受害者指稱，國中時想參加東方舞蹈課，面試時被請到更衣室。朱男稱要檢查她身上刺青，堅持要她脫掉衣服，但被她拒絕，因此最後未能成功入團。大學時，她因為經濟困難，知道朱男願意幫助弱勢學生，因此希望能借兩萬元。朱男卻要她「以身抵債」、一次5000元。她拒絕後，朱男竟還要脅「我知道妳家住哪裡，我會找人侵犯妳」，還稱「這些人都很有經驗」，讓她覺得荒唐至極。而也因此，她無法繼續在舞蹈這條路前進。

另名受害者說，14歲時她在東方學武術，朱男會載她到處觀摩教學。有次在車上，朱男說「教練要檢查妳的身體長大了沒」，就把手伸進衣服裡摸胸，摸完還往褲子裡摸，「真的太噁心」，讓她身心受創。後來當上助教後，朱男更誘姦她，事後再送小禮物道歉。為了想當上教練，她只希望這一切趕快結束。這些寫在日記裡的事情，無意間被母親發現。她停了一下說：「我覺得被救了一命。」

她哽咽地說，儘管過了20年，「我活著跟死了沒兩樣」。她以為這件事會跟著她進棺材，很多人也都想輕生過，「因為我不知道，我的夢想在哪裡了」。她呼籲其他受害者挺身而出，「妳們不是孤單一人」，也呼籲家長別再把女孩子送到東方，因為可能會成為下一個受害者。

陳培瑜直言，該團權勢性侵害或性騷擾的受害者沒有被好好地接住，但只要有人要站出來，她願意繼續提供協助。而在現行刑法上的權勢性侵刑度，竟然比一般性侵害還輕，她也希望透過修法改善。

「妳們真的不是一個人」。陳亭妃心痛地說，這團在台南幾乎很多廟會都會邀請，是頗負盛名的藝術團。因此當她接到陳情時，非常驚訝且難過。她說，很多人說法律追訴會有時效性的問題，但關鍵在於司法願不願意偵辦，要不要成為受害者的肩膀給予依靠，這才是關鍵，呼籲受害者能站出來，她們會持續追蹤、搜集案例。

戴君安說，該教練的事情她略有耳聞，很慚愧在受害者遇到這些事時，不夠努力去了解這些狀況。而她的學生有些人畢業後也加入東方，成為了共犯。在她轉貼相關新聞時，朱姓教練身邊的人要她「不要轉傳不實謠言」。她對此非常不以為然，反其道而行將相關文章置頂。

勵馨基金會執行長王玥好直言，法律追訴期設限是個問題。許多相關案件都是20、30年前的事。她呼籲對於相關案件追訴期應從成年後起算，甚至是終身追溯。另兒少性侵案件許多都是集體事件，就算曝光的受害者只有1人，也必須進行主動了解。

人本教育基金會全國校安中心主任張萍強調，杜絕權勢性侵是我們大家的事。文化界裡所有負責人都應被檢視，才能杜絕這些手握資源分配的人，掌握工作機會、利用權勢而一再加害未成年。她也呼籲受害者站出來，希望能在追訴期內搜集更多證據，讓加害者繩之以法。對於刑法第228條規定，也呼籲比照一般性侵刑度辦理，甚至應加重其刑。

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民進黨立委陳培瑜與陳亭妃今（1）日與人本教育基金會、勵馨基金會及台南應用科技大學舞蹈系教授戴君安陪同5名受害者出面召開記者會，指控朱姓教練多年來的惡行、團內的共犯結構。（記者楊丞彧攝）

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